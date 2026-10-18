Dalla Chiesa Madre di Rosolini al Congo, prosegue il sogno della scuola di Masereka

ROSOLINI, 18 Ottobre 2026 – Ci sono legami capaci di azzerare i chilometri, superare i confini geografici e trasformarsi in mattoni veri, capaci di dare stabilità al futuro. È il caso del profondo gemellaggio che unisce la Chiesa Madre di Rosolini a Masereka, una località situata nel territorio della Diocesi di Butembo-Beni, nella Repubblica Democratica del Congo. Qui, la solidarietà sta scrivendo una pagina di speranza e riscatto sociale attraverso il completamento della scuola primaria intitolata a Monsignor Corrado Contarina.

I lavori all’interno del plesso scolastico stanno proseguendo a pieno ritmo. Grazie a una recente e fondamentale tranche di fondi, il traguardo finale è ormai a un passo: completare le ultime due classi della struttura. Non si tratta solo di finire le pareti, ma di rendere questi spazi accoglienti, sicuri e pienamente funzionali installando finestre, porte e banchi. Elementi semplici, ma essenziali per garantire un ambiente di studio dignitoso.

La scuola di Masereka non è solo un edificio, ma un presidio di civiltà ufficiale riconosciuto dallo Stato. Attualmente offre istruzione primaria gratuita a circa 300 bambini. In un contesto socio-economico complesso come quello congolese, l’accesso gratuito alla scuola rappresenta un’opportunità straordinaria. Ogni giorno in cui un bambino siede tra quei banchi è un passo in avanti per sottrarlo alla povertà e offrirgli gli strumenti per costruire il proprio domani.

Dietro a ogni singolo mattone e a ogni progresso visibile nel cantiere c’è una fitta rete di generosità. I fondi inviati sono il frutto della sensibilità e della partecipazione di tantissime persone che hanno scelto di non voltarsi dall’altra parte. Ogni donazione, piccola o grande, si è tradotta in un gesto concreto di fraternità e vicinanza spirituale e materiale. La comunità e i promotori del progetto hanno voluto esprimere un grazie di cuore a tutti i donatori (alcuni dei quali anche dalla vicina città di Ispica) che continuano a sostenere l’iniziativa con fiducia. Il sostegno collettivo sta dimostrando che la solidarietà non si limita a tirare su aule e muri, ma edifica qualcosa di ancora più grande e duraturo: la dignità delle giovani generazioni e una reale prospettiva di crescita per l’intera comunità di Masereka.

L’auspicio è che gli ultimi dettagli delle due aule vengano ultimati al più presto, permettendo alla scuola Monsignor Contarina di operare al massimo delle sue potenzialità, ricordando a tutti che investire sull’infanzia è l’unico modo per assicurare un futuro migliore al mondo intero.

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