Bomba d’acqua su Pozzallo. Allagamenti in diverse zone della città

POZZALLO, 18 Ottobre 2026 – Una notte di forte maltempo ha colpito duramente Pozzallo, dove un violento acquazzone si è abbattuto tra la serata di ieri e le prime ore di questa mattina, provocando pesanti allagamenti in diverse zone della città. La vera nota straordinaria dell’evento meteo è l’intensità della precipitazione, concentrata in un lasso di tempo ridottissimo: la bomba d’acqua è durata infatti circa 90 minuti.

Nelle ore successive al temporale si è aperto un dibattito tra gli esperti e le stazioni di rilevamento locali in merito alla reale quantità d’acqua caduta. Se alcune fonti cittadine e i primi monitoraggi urbani indicavano un cumulato parziale più contenuto, attestandosi intorno ai 40-42 millimetri, i riscontri idrologici provenienti dalle aree limitrofe hanno svelato una realtà ben più severa.

Verifiche mirate effettuate direttamente nella vicina Contrada Bellamagna hanno confermato il dato record: in un’ora e mezza sono caduti ben 84,4 mm di pioggia. Una cifra esattamente doppia rispetto alle prime stime del centro urbano, giustificata dalla natura stessa dei fenomeni temporaleschi estivi e autunnali in Sicilia, spesso caratterizzati da “correnti a supercella” capaci di scaricare enormi volumi d’acqua a macchia di leopardo su porzioni ristrette di territorio.

L’enorme mole d’acqua caduta in così poco tempo ha saturato immediatamente i sistemi di drenaggio. Si sono registrati allagamenti sparsi che hanno reso provvisoriamente impraticabili alcune arterie stradali della città costiera. La situazione è tornata lentamente alla normalità all’alba con la cessazione dei fenomeni, ma resta alta l’attenzione sul monitoraggio del territorio e delle contrade periferiche.

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