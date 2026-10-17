Eccellenza. Il Vittoria Calcio in trasferta a Palazzolo per il debutto di mister Galfano

Palazzolo/Vittoria, 17 ottobre 2026 – Il Vittoria calcoo omunica la lista dei calciatori convocati per la gara di campionato contro il Palazzolo, in programma domenica, alle ore 15:30, presso lo stadio Scrofani Salustro di Palazzolo Acreide.
La sfida segnerà l’esordio ufficiale sulla panchina biancorossa del tecnico Angelo Galfano, recentemente alla guida della squadra.
I CONVOCATI
PORTIERI: Busa, Malandrino
DIFENSORI: Awuah, Cannino, Oliveira, Ruffino, Slojkowski, Cicero, Agati
CENTROCAMPISTI: Leggio, Gomes, Simola, Di Vita, Francofonte
ATTACCANTI: Siino, Isabelinha, Perdichizzi, Oueslati, Perez, Tassi, Romero, Kwaczreliszwili