Scuola e Sicurezza a Scicli: 600mila euro dal PNRR per l’adeguamento antincendio di tre istituti

Scicli, 17 ottobre 2026 – Prosegue l’opera di messa in sicurezza dell’edilizia scolastica nel Comune di Scicli. Gli interventi per l’adeguamento alla normativa antincendio di tre importanti complessi scolastici del territorio sono stati ammessi a finanziamento per un importo di 200.000 euro per ciascun istituto, per una somma complessiva di 600.000 euro.

I plessi interessati dai lavori sono: l’Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” (incluso il plesso del quartiere Jungi); l’Istituto Comprensivo “Giovanni Dantoni” (con focus sul plesso di via Perasso); la scuola “Elio Vittorini” di Donnalucata(foto).

Il provvedimento emesso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito rientra nell’ambito dello scorrimento delle graduatorie PNRR, reso possibile dal recupero di risorse non utilizzate da altri Enti locali. L’ammissione dei progetti consentirà ora al Comune di Scicli di avviare tempestivamente le procedure pubbliche di gara per l’assegnazione dei lavori. La scadenza ultimativa per il completamento e il collaudo degli interventi è stata fissata al 30 aprile 2027.

«L’efficienza e la capacità dimostrate dalla nostra macchina comunale nell’intercettare le opportunità offerte dalle risorse del PNRR – dichiara il Sindaco Mario Marino – ci mettono oggi nelle condizioni di beneficiare di questi scorrimenti di graduatoria. Siamo pronti ad agire con la massima tempestività per rispettare le rigide cronotabelle imposte dalle direttive ministeriali ed europee. Portare a compimento questi interventi strutturali significa garantire standard elevati di sicurezza antincendio sia nelle scuole del centro urbano che nelle strutture delle nostre frazioni, a partire da Donnalucata».

Salva