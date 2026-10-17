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Cinema | Scicli

Scicli set del “Mudù”: un progetto di squadra che valorizza il territorio

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SCICLI, 17 Ottobre 2026 – La città di Scicli si prepara a conquistare il pubblico televisivo grazie alle riprese di “Mudù”, il celebre format di barzellette sceneggiate e sketch comici guidato dal noto comico pugliese Uccio De Santis. Un’importante occasione di visibilità e promozione per il patrimonio paesaggistico, architettonico e culturale della cittadina barocca, resa possibile grazie a un intenso lavoro di squadra e di coordinamento logistico che ha coinvolto diverse realtà del territorio.
Dietro la realizzazione delle riprese c’è un percorso articolato, sviluppato nel corso degli ultimi mesi e curato in prima persona da Marisa Scarso, organizzatrice del progetto e location manager, che si è occupata dei rapporti operativi e della gestione dei siti per garantire alla produzione un contesto accogliente e funzionale.
La Scicli Film Commission ho svolto un lavoro a sostegno della promozione del territorio mentre l’amministrazione comunale  ha concesso il patrocinio gratuito e assicurato la necessaria assistenza per la riuscita dell’iniziativa. Determinante è stato, inoltre, il supporto del tessuto imprenditoriale locale: gli imprenditori Carmelo Muriana, Francesco Fratantonio e Biagio Russo, insieme ad altri soggetti privati, hanno creduto nel valore della proposta sostenendo concretamente la produzione e offrendo gratuitamente l’ospitalità al cast.
Come evidenziato da Marisa Scarso, “il progetto rappresenta una vetrina strategica per la città e dimostra quanto la sinergia tra istituzioni, privati e professionalità locali possa creare occasioni concrete di sviluppo e promozione turistica, facendo conoscere le bellezze di Scicli a un pubblico sempre più vasto”.

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