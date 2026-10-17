Promozione. Frigintini Calcio a testa alta contro la “Corazzata” Noto, ai rossoblu annullato il gol del pareggio

Frigintini Calcio 0

Noto Calcio 1

Marcatore: pt 28′ Castro

Frigintini Calcio: Caruso, Mallia, Amato (43′ st Denaro), Concolino, Arrabito, Cicero, Paternò (22′ st Sangiorgio), Macauda (10′ st Lo Magno), Drago, Vitale ( 22′ st Cavallo), Noukri. A Disp: Vicari, Sortino, Modica, Giurdanella, Ragusa. All. Ciccio Di Rosa (in panchina Maurizio Cicciarella)

Noto Calcio: De Luca, Spataro, Toure, Caldarella, Gazzara (31′ st Iacono), Parisi, Gabrielli (46′ st Gambuzza), Giarratana (10′ st Fusca), Frittitta, Ricca, Castro (35′ st Greco). A Disp: Arcieri,Dugo,Scalia, Scala, Sanchez. All. Danilo Gallo

Arbitro: Salvatore Stefano Nicosia di Catania

Assistenti: Ignazio D’Asaro e Onofrio Zambuto di Agrigento

Modica, 17 ottobre 2026 – Seconda sconfitta consecutiva per il Frigintini che al “Pietro Scollo” si arrende alla “corazzata” Noto al termine di una partita combattuta in cui i rossoblu di Ciccio Di Rosa hanno lottato fino alla fine alla ricerca di un pareggio che non è arrivato, ma che sarebbe stato ampiamente meritato.

Il rammarico maggiore per l’undici della frazione modicana è il gol misteriosamente annullato al 36′ del secondo tempo che avrebbe rimesso in parità il derby del “Barocco” giocato davanti a una bella cornice di pubblico con una nutrita rappresentanza di tifosi netini giunti nella città della Contea per sostenere i granata.

Partita giocata a viso aperto tra due squadre che per motivi opposti di classifica avevano bisogno dei tre punti. Alla fine la dea bendata ha premiato il Noto di Danilo Gallo che porta a casa i tre punti, mentre il Frigintini dopo la brutta prestazione di Cassibile ha almeno ritrovato la prestazione da “Banda”.

La sfida entra subito nel vivo e al 2′ Caldarella ci prova dai 35′ metri, ma il suo tiro mette i brividi sulla schiena di Caruso, ma finisce sul fondo.

Al 7′ ci prova Gabrielli con un tiro cross dalla destra che Caruso devia in angolo.

Al 11′ Parisi crossa al centro per Frittitta che “mastica” la sfera la palla resta vagante in area, dove arriva Gazzara, ma la sua conclusione è debole e Caruso non ha difficoltà parare a terra.

Al 19′ è il Frigintini a farsi minaccioso in area netina con un corner dalla sinistra di Vitale che imprime alla sfera una traiettoria velenosa che costringe De Luca a rifugiarsi nuovamente in angolo.

Al 22′ Frittitta serve in area Parisi che va al tiro sul primo palo,ma Caruso è attento e devia in angolo con il corpo.

Al 24′ occasionissima per i rossoblu di casa. Macauda lancia alla perfezione per Noukri che prende il tempo a Caldarella vede l’uscita avventata di De Luca e prova a sorprenderlo con un pallonetto che sbatte a pochi centimetri dalla porta e finisce sul fondo.

Al 28′ arriva il vantaggio ospite. Il solito Parisi sulla destra mette in area un pallone che dopo un rimpallo finisce a Castro che colpisce di testa e mette fuori causa Caruso, un difensore modicano prova a spazzare, ma il primo assistente segnala al direttore di gara che a suo parere la sfera ha oltrepassato la linea di porta e l’arbitro indica il dischetto del centrocampo.

Il Frigintini si ricompatta e prova a reagire.

Al 35′ Drago spostato a destra riceve palla,converge al centro e fa partire un tiro insidioso che si perde alto sulla traversa.

Al 39′ scambio in velocità Frittitta – Parisi con tiro cross dell’ex Modica Calcio che Caruso devia in angolo.

È questa l’ultima azione degna di nota della prima frazione di gioco con l’arbitro che dopo 1′ di recupero manda le due squadre al riposo con il Noto avanti di misura.

Nella ripresa il Frigintini entra in campo con piglio deciso emette in difficoltà i granata (oggi in maglia bianca) netini.

Al 2′ Noukri serve a destra Macauda che controlla e tira, ma la sua conclusione è debole e De Luca para facilmente.

Al 4′ sugli sviluppi di un traversone, Paternò s’infila tra i due centrali netini e stacca di testa, De Luca para con qualche difficoltà.

Al 7′ Concolino verticalizza per Paternò che prova a superare De Luca in uscita senza riuscirci.

Al 27′ il neo entrato Lo Magno servito sulla corsa entra in area dalla destra e scarica per Sangiorgio che ciabatta la conclusione e l’azione sfuma.

Al 30′ Castro manda al tiro Parisi, ma Caruso è attento e blocca a terra.

Al 36′ l’azione che ha fatto infuriare la panchina e i tifosi di casa. Sugli sviluppi di un traversone in area di rigore ospite Caldarella stacca di testa e manda fuori causa l’uscita di De Luca, i due compagni di squadra si scontrano mentre la sfera finisce in rete per il più classico degli autogol, ma il signor Nicosia (prova insufficiente la sua),tra lo stupore generale annulla inspiegabilmente.

Il Frigintini continua a spingere e al 45′ ci prova anche con Arrabito dalla Distanza,ma il suo tiro è parato in due tempi in tuffo da De Luca.

Al 46′ Drago serve Lo Magno che va al tiro, ma non trova il bersaglio.

Al 49′ è Noukri ad avere sui piedi un buon pallone all’interno della lunetta dei sedici metri, ma la sua conclusione fa la barba al palo e finisce sul fondo.

Poi il fischio finale del direttore di gara con i giocatori del Frigintini che hanno stampata in faccia la delusione per il risultato immeritato ottenuto dopo una buona prova, mentre i giocatori del Noto vanno a far festa con i tifosi sotto il settore ospiti e lo sportivissimo Danilo Gallo che fa i complimenti ai loro avversari per la bella prova offerta dai rossoblu.

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