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Cronaca giudiziaria | Modica | Ragusa

Chiesto il rinvio a giudizio per Ignazio Abbate: la decisione del Gip attesa per gennaio 2027

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RAGUSA, 16 Ottobre 2026 – Svolta giudiziaria nella vicenda che vede coinvolto l’ex primo cittadino di Modica e attuale deputato all’Assemblea Regionale Siciliana nelle file della Democrazia Cristiana. La Procura della Repubblica di Ragusa ha richiesto ufficialmente il rinvio a giudizio per Ignazio Abbate.
La decisione è emersa al termine dell’udienza preliminare tenutasi presso il Tribunale di Ragusa, durante la quale i magistrati inquirenti hanno formalizzato la richiesta nei confronti del parlamentare regionale.
La palla passa adesso al Giudice per le Indagini Preliminari (Gip), che sarà chiamato a pronunciarsi sulla fondatezza dell’impianto accusatorio. Secondo quanto si apprende, la decisione del giudice sul rinvio a giudizio o sul proscioglimento è prevista per gennaio 2027, data nella quale si terrà l’udienza decisiva.
Abbate, figura di primo piano del panorama politico ibleo e regionale, è stato alla guida del Comune di Modica per due mandati prima di approdare a Palazzo dei Normanni.

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