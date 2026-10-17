Appalti pubblici a Siracusa: la nuova inchiesta si allarga, cresce il numero degli indagati

SIRACUSA, 17 Ottobre 2026 – Non si arresta l’onda d’urto dell’inchiesta sui presunti appalti pilotati al Comune di Siracusa. Le indagini condotte dalla Digos, sotto il coordinamento della Procura europea di Palermo, si avviano a varcare i confini di Palazzo Vermexio per estendersi ad altri Comuni ed enti pubblici della provincia aretusea.

Al centro degli accertamenti vi sono presunte irregolarità nelle procedure di gara e negli affidamenti di lavori pubblici. Tra gli episodi chiave figurano gli interventi per l’ampliamento dell’ostello per migranti di Cassibile, ma gli elementi attualmente al vaglio degli inquirenti delineano uno scenario potenziale ben più ampio di quello inizialmente emerso.

L’attività investigativa parrebbe destinata ad andare oltre gli episodi già contestati nella prima ordinanza cautelare firmata dal GIP del Tribunale di Siracusa, Antonella Coniglio. Quel primo provvedimento aveva coinvolto nove persone, indagate a vario titolo per diversi reati, tra cui quello di associazione per delinquere.

Gli approfondimenti giudiziari in corso starebbero adesso interessando una platea più estesa di soggetti. Le verifiche potrebbero, infatti, coinvolgere circa una dozzina di altre persone tra amministratori locali, dirigenti pubblici, funzionari e imprenditori. Gli inquirenti continuano a esaminare documentazione e atti amministrativi per ricostruire la rete di relazioni e fare piena luce sulle modalità di gestione delle opere pubbliche nel territorio siracusano.

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