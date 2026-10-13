Ragusa. Riqualificazione, potenziamento ed efficientamento della Zona Artigianale

Ragusa, 13 ottobre 2026 – Sono in corso i lavori di riqualificazione, potenziamento ed efficientamento dell’area artigianale di Ragusa.

L’importo complessivo del progetto è di 1.500.000 €.

Stamani, sul posto, si è svolto un incontro tra rappresentanti dell’Amministrazione e le imprese della zona.

“Sarà un intervento articolato che guarda alla riqualificazione di questo luogo a 360 gradi – ha affermato il sindaco, Peppe Cassì -. Il termine riqualificazione non è scelto a caso, perché guardiamo proprio alla qualità di vita di chi frequenta questa parte della città. Spesso quando si parla di qualità di vita si intende quella di chi risiede, ma anche quella di chi lavora, specie in un’area densa di attività come questa, va migliorata.”

“Come giustamente affermato dal sindaco – ha proseguito l’assessore ai Lavori Pubblici, Gianni Giuffrida – l’intervento riguarderà diversi ambiti: le strade e i marciapiedi, la sistemazione di aree destinate a parcheggio e le recinzioni, la segnaletica e il relamping con impianti di nuova generazione capaci di garantire risparmio energetico e migliore illuminazione dell’area, la videosorveglianza. Le tracce segnate sull’asfalto in questi giorni serviranno proprio per il passaggio delle linee di videosorveglianza.”

“È un progetto che nasce dall’ascolto – ha concluso l’assessora allo Sviluppo Economico, Catia Pasta – costruito in condivisione con la CNA Territoriale di Ragusa e con le imprese che gravitano sulla zona. Proprio da loro proviene ad esempio la richiesta di destinare un’area a parcheggio, o quella di prevedere un sistema di segnaletica più chiaro, che aiuti clienti e fornitori a orientarsi tra le varie aziende.

Abbiamo quindi calato le loro istanze in un piano che ha trovato il finanziamento della Regione Siciliana tramite un apposito bando. La visione però che abbiamo per quest’area strategica va ancora oltre e cercheremo altre opportunità di finanziamento per ulteriori interventi.”

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