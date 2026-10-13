Pozzallo. Al “Columbus Day” spicca la presenza del carro della Society dei Pozzallesi d’America

POZZALLO, 13 Ottobre 2026 – Nel cuore pulsante di Manhattan, tra i grattacieli che stringono la Fifth Avenue, c’è un pezzetto di Sicilia che continua a battere forte e a rivendicare con orgoglio le proprie radici marinare. In occasione della storica Columbus Day Parade, la Society of the Citizens of Pozzallo di Brooklyn ha incantato il pubblico newyorkese portando in sfilata un meraviglioso carro allegorico dedicato alla propria terra d’origine.

Il fulcro visivo dell’opera è l’inconfondibile riproduzione della storica Torre di Cabrera, simbolo monumentale e cuore identitario della città di Pozzallo. Adornato con i colori della bandiera italiana e di quella statunitense, il carro reca la grande scritta laterale del sodalizio, fondato a New York nel lontano 1919. Per l’intera comunità dei pozzallesi d’America, guidata oggi dalla presidente Angela Ammatuna Villanella, l’appuntamento rappresenta molto più di una festività sul calendario. È l’occasione per riaffermare un legame indissolubile con il proprio comune d’origine nel libero consorzio comunale di Ragusa.

Nata oltre un secolo fa a Carroll Gardens come società di mutuo soccorso, la “Society” ha storicamente aiutato generazioni di immigrati siciliani a integrarsi negli Stati Uniti senza mai tagliare il cordone ombelicale con l’isola. Vedere la Torre di Cabrera sfilare nel cuore di New York, acclamata da migliaia di spettatori, testimonia la straordinaria resilienza e il profondo senso di appartenenza di una comunità che, pur avendo trovato fortuna oltreoceano, continua fieramente a guardare verso il proprio mare.

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