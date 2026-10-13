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Modica Calcio. Tegola in casa rossoblù: stiramento muscolare per Misseri

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MODICA, 13 Ottobre 2026 – Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto il centrocampista del Modica, Salvatore Misseri, hanno evidenziato uno stiramento muscolare nella regione del semitendinoso del bicipite femorale della coscia destra.

Misseri sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti nei prossimi giorni, al fine di definire il percorso riabilitativo più adeguato e stabilire i tempi necessari per il completo recupero.

Il calciatore resterà sotto la costante supervisione dello staff medico rossoblù, che ne monitorerà da vicino l’evoluzione clinica e seguirà ogni fase del programma di recupero.

 

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