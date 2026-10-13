Modica Calcio. Tegola in casa rossoblù: stiramento muscolare per Misseri

Il calciatore resterà sotto la costante supervisione dello staff medico rossoblù, che ne monitorerà da vicino l’evoluzione clinica e seguirà ogni fase del programma di recupero.

Misseri sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti nei prossimi giorni, al fine di definire il percorso riabilitativo più adeguato e stabilire i tempi necessari per il completo recupero.

MODICA, 13 Ottobre 2026 – Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto il centrocampista del Modica, Salvatore Misseri, hanno evidenziato uno stiramento muscolare nella regione del semitendinoso del bicipite femorale della coscia destra.

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