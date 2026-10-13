Modica. Bonus caregiver, Diritti & Inclusione interpella il Distretto 45: «A che punto è l’avviso per i fondi 2022?»

MODICA, 12 ottobre 2026 – Mentre nei distretti vicini le procedure sono già avviate, nei Comuni di Modica, Scicli, Ispica e Pozzallo regna ancora l’incertezza sul Fondo caregiver relativo all’annualità 2022. A sollevare il caso è Salvo Zena, rappresentante dell’associazione Diritti & Inclusione, che rivolge un appello pubblico al Comune di Modica, in qualità di ente capofila del Distretto socio-sanitario 45, per chiedere tempi certi sulla pubblicazione del bando.

La questione riguarda il Decreto Regionale (D.R.S. n. 2561 del 16 luglio 2026) con cui il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali della Regione Siciliana ha ripartito le risorse del “Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare” (F.N.A. Stato 2022). Si tratta di contributi fondamentali destinati a chi assiste quotidianamente familiari con disabilità grave o gravissima. Per il Distretto 45 la somma assegnata ammonta a circa 49.231 euro.

Dalle verifiche effettuate sui canali istituzionali online al 12 ottobre 2026, l’avviso per il Distretto di Modica non risulta ancora pubblicato. Una situazione che contrasta con quanto avvenuto nelle altre aree della provincia di Ragusa: il Distretto 43 (Vittoria, Comiso, Acate) ha infatti emanato il bando l’11 settembre 2026, mentre il Distretto 44 (Ragusa) lo ha pubblicato il 24 settembre, fissando la scadenza per le domande al 31 ottobre.

«Non vogliamo sollevare polemiche, ma chiedere chiarezza», dichiara Salvo Zena. «Parliamo di risorse destinate a persone che si prendono cura di familiari fragili. Se Vittoria e Ragusa hanno già pubblicato i rispettivi avvisi, riteniamo legittimo chiedere a che punto sia il procedimento per il nostro territorio».

Tre le domande precise rivolte al Comune capofila: se le somme siano già nella disponibilità del Distretto, se gli adempimenti amministrativi siano stati completati e se sia già stata fissata una data per l’uscita dell’avviso.

«È importante fornire una risposta alle famiglie», conclude Zena, «perché parliamo di un Fondo del 2022 che viene attuato soltanto nel 2026. Ogni ulteriore ritardo rischia di allungare i tempi per la preparazione dei documenti e l’accesso effettivo al contributo».

L’auspicio è che dalle istituzioni arrivino a breve indicazioni chiare, garantendo anche ai caregiver dei quattro Comuni del Distretto 45 le medesime opportunità dei cittadini del resto della provincia.

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