  • 14 Ottobre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 14 Ottobre 2026 -
Cultura | Scicli

Il Sole 24 Ore: il dopo Montalbano a Scicli inizia dal MACc. Fino al 1 novembre c’è de Chirico

Andare nei luoghi del Commissario Montalbano e perdersi de Chirico? Un delitto
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli, 13 ottobre 2026 – “Andare a Scicli e perdersi la mostra su Giorgio De Chirico per dedicarsi al percorso dei luoghi del commissario Montalbano più pubblicizzati sarebbe imperdonabile!” Inizia con questa affermazione forte l’articolo apparso oggi sul sito de “Il Sole 24 Ore”, poi replicato sulle pagine social del più grande giornale economico italiano, sulla mostra di Giorgio de Chirico al MACc di Scicli.

A darne notizia il sindaco di Scicli Mario Marino.

“L’esposizione propone un importante percorso dedicato a Giorgio de Chirico attraverso una cinquantina di sue opere. A spiccare su tutte il celebre dipinto The Archaeologists scelto per fare emergere in rapporto tra passato e presente; infatti i suoi quadri sono messi in dialogo con le fotografie di Giovanni Chiaramonte, Giuseppe Leone, Pino Ninfa e Armando Rotoletti”. “Giorgio de Chirico Il Sole della Metafisica” è una mostra di Sikarte con il Comune di Scicli.

L’articolo qui: https://www.ilsole24ore.com/art/i-miti-greci-metafisica-de-chirico-mostra-scicli-AJz8vGiB.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube