Il Sole 24 Ore: il dopo Montalbano a Scicli inizia dal MACc. Fino al 1 novembre c’è de Chirico

Scicli, 13 ottobre 2026 – “Andare a Scicli e perdersi la mostra su Giorgio De Chirico per dedicarsi al percorso dei luoghi del commissario Montalbano più pubblicizzati sarebbe imperdonabile!” Inizia con questa affermazione forte l’articolo apparso oggi sul sito de “Il Sole 24 Ore”, poi replicato sulle pagine social del più grande giornale economico italiano, sulla mostra di Giorgio de Chirico al MACc di Scicli.

A darne notizia il sindaco di Scicli Mario Marino.

“L’esposizione propone un importante percorso dedicato a Giorgio de Chirico attraverso una cinquantina di sue opere. A spiccare su tutte il celebre dipinto The Archaeologists scelto per fare emergere in rapporto tra passato e presente; infatti i suoi quadri sono messi in dialogo con le fotografie di Giovanni Chiaramonte, Giuseppe Leone, Pino Ninfa e Armando Rotoletti”. “Giorgio de Chirico Il Sole della Metafisica” è una mostra di Sikarte con il Comune di Scicli.

L’articolo qui: https://www.ilsole24ore.com/art/i-miti-greci-metafisica-de-chirico-mostra-scicli-AJz8vGiB.

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