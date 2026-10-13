Frigintini subito in campo, mercoledì trasferta al “Tuccitto” di Cassibile per il turno infrasettimanale

Modica, 13 ottobre 2026 – Nemmeno il tempo di tirare il fiato, che per il Frigintini è già vigilia di campionato. Domani pomeriggio, infatti, i rossoblu della frazione modicana torneranno in campo allo stadio “Ivan Tuccitto”, dove per la quarta giornata del girone D del campionato di Promozione saranno ospiti del Cassibile Fontane Bianche.

Una trasferta insidiosa per Cicero e compagni, contro una squadra che ha avuto un buon avvio in campionato. L’undici siracusano, infatti, nelle prime tre giornate ha racimolato quattro punti ed è reduce dall’ottimo pareggio conquistato sul campo dell’ex capolista Serradifalco.

I rossoblu modicani, che invece, sono stati bloccati sul nulla di fatto nel derby del “Pietro Scollo” con il Comiso, hanno due punti di ritardo nei confronti dei loro prossimi avversari e sono alla ricerca della prima vittoria in campionato.

La “Banda” di Ciccio Di Rosa, in queste prime tre giornate di campionato avrebbe sicuramente meritato qualcosina in più dei due punti attuali in classifica, ma la squadra è molto motivata e seppur consapevole che domani avrà di fronte una squadra ben organizzata, solida e che in casa spinge molto, scenderà in campo con il massimo rispetto degli avversari, ma senza timori reverenziali. I rossoblu dovranno ripartire dalle buone prestazioni di queste prime tre giornate di campionato e fare leva sulla crescita della condizione. Il gruppo, nonostante le assenze forzate per infortuni e squalifiche sta bene, è compatto e con tanta voglia di fare bene. Tutti sono consapevoli che a Cassibile avranno di fronte una squadra che fa della compattezza la sua forza e che quella di domani sarà sportivamente parlando una battaglia, dove conteranno attenzione e una maggiore cattiveria sotto porta.

Allo stadio “Ivan Tuccitto”, Cassibile Fontane Bianche – Frigintini sarà diretta dal signor Francesco Pio Carlo Bonvissuto della sezione AIA di Enna con la collaborazione di Salvatore Puglisi della sezione arbitrale di Catania e del collega di sezione Giuseppe Diego Scarlata. Calcio d’inizio fissato per le ore 15,30.

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