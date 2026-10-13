FC Vittoria, svolta in panchina: Angelo Galfano è il nuovo allenatore biancorosso

VITTORIA, 13 Ottobre 2026 – Il FC Vittoria ASD riparte dall’esperienza, dalla competenza e dal carattere. La società biancorossa ha ufficializzato l’ingaggio di Angelo Galfano come nuovo responsabile tecnico della prima squadra, affidandogli le redini del gruppo per guidarlo verso gli obiettivi stagionali.

Tecnico 62enne originario di Marsala, in possesso del prestigioso Master UEFA Pro, Galfano rappresenta un profilo di assoluta garanzia nel panorama calcistico siciliano e nazionale. Un allenatore abituato alle piazze calde e alle sfide ad alta tensione, capace di coniugare pragmaticità tattica e gestione della spogliatoio.

Il biglietto da visita del nuovo allenatore biancorosso parla chiaro. Galfano è reduce dalla brillante parentesi alla guida dell’Unitas Sciacca, stagione incorniciata dalla vittoria della Coppa Italia regionale e dal terzo posto finale nel Girone A di Eccellenza. Nella scorsa annata, inoltre, ha guidato l’Atletico Catania fino alla qualificazione ai playoff.

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