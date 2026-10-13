VITTORIA, 13 Ottobre 2026 – Il FC Vittoria ASD riparte dall’esperienza, dalla competenza e dal carattere. La società biancorossa ha ufficializzato l’ingaggio di Angelo Galfano come nuovo responsabile tecnico della prima squadra, affidandogli le redini del gruppo per guidarlo verso gli obiettivi stagionali.
Tecnico 62enne originario di Marsala, in possesso del prestigioso Master UEFA Pro, Galfano rappresenta un profilo di assoluta garanzia nel panorama calcistico siciliano e nazionale. Un allenatore abituato alle piazze calde e alle sfide ad alta tensione, capace di coniugare pragmaticità tattica e gestione della spogliatoio.
Il biglietto da visita del nuovo allenatore biancorosso parla chiaro. Galfano è reduce dalla brillante parentesi alla guida dell’Unitas Sciacca, stagione incorniciata dalla vittoria della Coppa Italia regionale e dal terzo posto finale nel Girone A di Eccellenza. Nella scorsa annata, inoltre, ha guidato l’Atletico Catania fino alla qualificazione ai playoff.
FC Vittoria, svolta in panchina: Angelo Galfano è il nuovo allenatore biancorosso
VITTORIA, 13 Ottobre 2026 – Il FC Vittoria ASD riparte dall’esperienza, dalla competenza e dal carattere. La società biancorossa ha ufficializzato l’ingaggio di Angelo Galfano come nuovo responsabile tecnico della prima squadra, affidandogli le redini del gruppo per guidarlo verso gli obiettivi stagionali.
I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.