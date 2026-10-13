Aeroporto Comiso, Campo: “Dovremmo commentare la Summer e ci troviamo a chiedere lumi sulla Winter e sui voli annunciati che non ci sono”

Comiso, 13 ottobre 2026 – Il 4 settembre scorso, il presidente Schifani, l’assessore Aricò e la SAC, hanno annunciato in pompa magna il potenziamento dell’aeroporto di Comiso, con un investimento di tre milioni di euro e otto nuove frequenze settimanali per Pisa, Napoli, Venezia e Malta. L’avvio dei collegamenti è stato indicato per il 25 ottobre. Oggi, a meno di due settimane da quella data, i cittadini non hanno ancora certezze concrete sulla possibilità di acquistare i biglietti delle nuove rotte. Dovremmo essere qui a commentare la programmazione della Summer 2027, invece ci troviamo a chiedere lumi sulla Winter. Tutti i voli annunciati a partire dalla prossima settimana non si trovano in alcuna piattaforma. È l’improvvisazione più assoluta.

A denunciarlo è la deputata regionale Stefania Campo, che chiede al presidente Renato Schifani e all’assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità Alessandro Aricò di fare immediatamente chiarezza sul futuro dei collegamenti annunciati per l’aeroporto Pio La Torre.

«Stiamo ricevendo numerose segnalazioni da parte di cittadini che chiedono quando sarà possibile prenotare questi voli. Ci sono studenti che dovrebbero tornare a Natale, chi dall’altra parte vorrebbe organizzare le vacanze natalizie, lavoratori: in tantissimi hanno già dovuto ripiegare sull’aeroporto di Catania, sperando che nel frattempo l’Etna e la totale assenza di piani di emergenza non costringano a nuove chiusure. È inaccettabile che un territorio che avrebbe bisogno di essere collegato meglio debba continuare a fare i conti con l’incertezza».

Capiamo che Schifani è in tutt’altre faccende affaccendato, tra scandali, inchieste, arresti dei suoi fedelissimi e incontri romani con Tajani che hanno come unico argomento il suo esclusivo futuro politico, ma ai siciliani tutto questo non interessa: vogliono risposte.

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