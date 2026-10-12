L’On. Assenza risponde a Il Fatto Quotidiano: «Mai usato la politica per vantaggi personali. Diffusi falsità e gossip»

PALERMO, 12 Ottobre 2026 – Il capogruppo di Fratelli d’Italia all’Assemblea Regionale Siciliana, Giorgio Assenza, rompe il silenzio e replica con fermezza alle recenti ricostruzioni pubblicate da Il Fatto Quotidiano relative alle sue vicende finanziarie e personali, respingendo categoricamente ogni ombra di speculazione o favoritismo.

Al centro delle polemiche vi è la vicenda legata alla nota proprietà immobiliare a Punta Secca, frazione di Santa Croce Camerina, nei pressi della conosciuta come la “casa sulla spiaggia di Montalbano”, e ad alcuni presunti contenziosi fiscali. L’onorevole Assenza sgombra subito il campo da ogni addebito, affermando con decisione di “non aver mai salvato la struttura sfruttando la propria posizione e di non aver mai utilizzato l’attività politica per trarne vantaggi personali”. Al contrario, il parlamentare sottolinea come “l’impegno per una politica buona e onesta lo abbia portato a sacrificare in parte la professione di avvocato, rinunciando ad incarichi e opportunità con evidenti conseguenze sia sul piano economico che familiare”.

In merito alle procedure finanziarie citate nell’inchiesta giornalistica, il capogruppo di FdI precisa di “non aver mai pensato di doversi giustificare pubblicamente per questioni personali del tutto estranee alla vita politica”, ma ribadisce di non avere nulla da nascondere. Assenza chiarisce, infatti, di aver semplicemente attivato, senza alcuna scorciatoia o privilegio, la normale procedura disciplinata dalla legge e valutata positivamente dagli organi preposti, esattamente come fanno migliaia di altri imprenditori e professionisti in tutta Italia.

L’esponente politico di Comiso punta, infine, il dito contro l’articolo di stampa, definendolo più vicino a una rivista di gossip che a un quotidiano di cronaca, in quanto “infarcito di termini errati come “tasse evase” o “fallimento” e allusivo verso inesistenti connivenze con l’abusivismo edilizio”. Assenza conclude confermando di accettare da sempre qualsiasi critica sul piano politico, ma di non essere disposto a tollerare la diffusione di falsità lesive della propria reputazione, annunciando azioni legali nelle sedi opportune per tutelare l’onestà e la dignità sua e della sua famiglia.

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