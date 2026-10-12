L’On. Assenza risponde a Il Fatto Quotidiano: «Mai usato la politica per vantaggi personali. Diffusi falsità e gossip»

PALERMO, 12 Ottobre 2026 – Il capogruppo di Fratelli d’Italia all’Assemblea Regionale Siciliana, Giorgio Assenza, rompe il silenzio e replica con fermezza alle recenti ricostruzioni pubblicate da Il Fatto Quotidiano relative alle sue vicende finanziarie e personali, respingendo categoricamente ogni ombra di speculazione o favoritismo.
Al centro delle polemiche vi è la vicenda legata alla nota proprietà immobiliare a Punta Secca, frazione di Santa Croce Camerina, nei pressi della conosciuta come la “casa sulla spiaggia di Montalbano”, e ad alcuni presunti contenziosi fiscali. L’onorevole Assenza sgombra subito il campo da ogni addebito, affermando con decisione di “non aver mai salvato la struttura sfruttando la propria posizione e di non aver mai utilizzato l’attività politica per trarne vantaggi personali”. Al contrario, il parlamentare sottolinea come “l’impegno per una politica buona e onesta lo abbia portato a sacrificare in parte la professione di avvocato, rinunciando ad incarichi e opportunità con evidenti conseguenze sia sul piano economico che familiare”.
In merito alle procedure finanziarie citate nell’inchiesta giornalistica, il capogruppo di FdI precisa di “non aver mai pensato di doversi giustificare pubblicamente per questioni personali del tutto estranee alla vita politica”, ma ribadisce di non avere nulla da nascondere. Assenza chiarisce, infatti, di aver semplicemente attivato, senza alcuna scorciatoia o privilegio, la normale procedura disciplinata dalla legge e valutata positivamente dagli organi preposti, esattamente come fanno migliaia di altri imprenditori e professionisti in tutta Italia.
L’esponente politico di Comiso punta, infine, il dito contro l’articolo di stampa, definendolo più vicino a una rivista di gossip che a un quotidiano di cronaca, in quanto “infarcito di termini errati come “tasse evase” o “fallimento” e allusivo verso inesistenti connivenze con l’abusivismo edilizio”. Assenza conclude confermando di accettare da sempre qualsiasi critica sul piano politico, ma di non essere disposto a tollerare la diffusione di falsità lesive della propria reputazione, annunciando azioni legali nelle sedi opportune per tutelare l’onestà e la dignità sua e della sua famiglia.
2 commenti su “L’On. Assenza risponde a Il Fatto Quotidiano: «Mai usato la politica per vantaggi personali. Diffusi falsità e gossip»”
Ma allora i magistrati si sono sbagliati? Se le cose stanno come sostiene l’onorevole Assenza, ritengo che sia necessario fare chiarezza e agire di conseguenza.
Se, come afferma l’onorevole, il racconto è «infarcito di termini errati, come “tasse evase” o “fallimento”, e allusivo verso inesistenti connivenze con l’abusivismo edilizio», mi chiedo allora per quale motivo si parli di un «maxi sconto sui debiti fiscali», con una riduzione da 495 mila a 57 mila euro.
E non lo dico io: questa circostanza è riportata chiaramente da una testata giornalistica online, in un articolo dal titolo:
“On. Giorgio Assenza: maxi sconto sui debiti fiscali da 495mila a 57mila euro” (ben 438 mila euro di sconto… e se ciò fosse vero, perchè?)
A questo punto, se quanto riportato dalla testata non corrisponde alla realtà, credo sia legittimo chiedere all’onorevole Assenza quali iniziative intenda assumere per smentire formalmente quelle affermazioni e tutelare la propria posizione.
Perché, diversamente, come può un semplice cittadino comprendere dove stia la verità?
E soprattutto: se la ricostruzione riportata dalla stampa fosse inesatta nei termini descritti dall’onorevole, si tratterebbe di una questione tutt’altro che marginale. Riguarderebbe infatti il modo in cui vengono rappresentati fatti e vicende giudiziarie che possono avere conseguenze importanti anche sul piano dell’opinione pubblica.
Per questo aspettiamo di conoscere, con chiarezza e trasparenza, quali iniziative intenda assumere l’onorevole Assenza.
Grazie.
Tanti imprenditori si sono suicidati per i debiti o per aver perso casa e azienda e poi un deputato della regione siciliana se la cava con uno sconticino ragguardevole! La legge per il sovraindebitamento forse non è per tutti! Auguri onorevole, un consiglio, quello che ha risparmiato non lo spenda a cibo . Faccia una bella dieta, si rivolga a un buon medico e si rimetta in forma perché altrimenti le pignorano anche la tomba al campo santo