L’inganno della luce e la semina dell’Invisibile nella poesia di Alaa Abdel-Hadi…di Domenico Pisana

Alaa Abdel-Hadi (Cairo) è una tra le voci più autorevoli e complesse della letteratura arabo-egiziana contemporanea. Poeta, filosofo del linguaggio, saggista e Presidente dell’Unione degli Scrittori Egiziani, Alaa Abdel-Hadi incarna la figura dell’intellettuale che unisce una solida conoscenza teorico-critica a una vena poetica di spiccata matrice concettuale.

Grazie alla traduzione di alcune sue poesie da parte di Shirin Elnawasany, accademica e traduttrice egiziana specializzata nella traduzione dall’italiano all’arabo e viceversa, associata di Scienze della Traduzione presso il Dipartimento di Lingua e Letteratura Italiana della Facoltà di Lettere dell’Università di Helwan, vogliamo soffermarci su due testi del poeta egiziano tratte dalla raccolta Muʿjam al-Ghain (Dizionario della lettera Ghain) e dal titolo “L’Alba” e “Semina”, dai quali emerge la cifra stilistica dell’autore: una poesia lirico-epigrammatica, contrassegnata da un’essenzialità luminosa, dove l’apparente quotidianità della scena nasconde una densa struttura metafisica.

الغُدْوَة

البَشَرُ يُقْفِلُونَ العُيُونَ الجَائِعَةَ كَيْ تَنَامَ،

وَحِينَ يَنْهَضُونَ… يَمْنَحُونَ اللَّيْلَ…

فَرِيسَةً سَهْلَةً لِلضِّيَاءِ الْخَبِيثِ.

أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَزَلْ…

أَمْسَحُ شُرْفَتِي،

فِي كُلِّ صُبْحٍ،

مِنْ بُقْعَةِ الضَّوْءِ…

دُونَ جَدْوَى..!

L’Alba

Gli uomini chiudono gli occhi affamati per farli dormire,

e quando si svegliano… consegnano la notte

in pasto alla luce infida.

Io, invece, continuo…

a ripulire il mio balcone,

ogni mattina,

da quella chiazza di luce…

Invano…!

(Traduzione di Shirin Elnawasany)

In questo testo, Alaa Abdel-Hadi essenzializza la sua visione poetica in un’idea di profondo respiro filosofico: ciò che nell’esistenza umana appare chiaro, luminoso o rassicurante non sempre coincide con la verità o il bene, ma può nascondere un’illusione o un’omologazione che impoverisce lo spirito.

L’incipit della poesia ci offre un’immagine antropologica e sociale( Gli uomini chiudono gli occhi affamati per farli dormire): per il poeta l’uomo vive spesso la propria vita biologica (il dormire, lo svegliarsi) come un’inconsapevole macchina organica, mossa solo da desideri primari e incapace di soffermarsi a riflettere sul significato profondo delle proprie azioni. Ciò è l’esatto contrario dell’atteggiamento di Alaa Abdel-Hadi, che invece resta vigile e sceglie di “opporsi” alla luce.

Al risveglio si compie l’atto tragico e inavvertito: «consegnano la notte / in pasto alla luce infida». Il poeta opera così una sovversione dei topoi classici, tant’è che descrive la luce, storicamente associata alla verità, alla conoscenza e alla vita, come un’entità «infida», carnivora e divoratrice della notte, e spiega come il gesto domestico quotidiano di ripulire il balcone non va riferito alla polvere bensì a una «chiazza di luce», trasformando il balcone in una soglia liminare tra il mondo interiore del poeta e l’esterno violento.

La chiusa del testo — «Invano…!» — racchiude un messaggio filosofico molto profondo: la lotta per fermare il tempo o per proteggersi dalla realtà esteriore è destinata alla sconfitta. Nonostante la consapevolezza che il giorno e la luce arriveranno comunque, il valore dell’essere umano risiede nel perseverare nel proprio gesto di resistenza, mantenendo intatta la propria lucida e autonoma visione delle cose.

La seconda poesia, dal titolo La Semina, è una piccola parabola filosofica che riflette sulla natura dell’atto creativo e sul ruolo del pubblico nella fruizione dell’arte.

الغِراس

هُنَاكَ مَنْ يَأْكُلُ ثَمَرَةَ المَانْجُو سَرِيعًا،

لِأَنَّ ثَمَّةَ رَسَّامًا أَمَامَ الطَّبَقِ..

يَكْتَفِي بِحَمْلِ فُرْشَاتِهِ،

سَيَأْخُذُ مِنَ الثَّمَرَةِ أَلْوَانَهَا،

وَيَتْرُكُهَا بَيْضَاءَ.

كَانَتِ الأَصَابِعُ تَمْنَحُ الوَرَقَةَ رَحِيقًا،

وَمَعَ كُلِّ زَائِرٍ،

كَانَتِ العُيُونُ.. تَجْمَعُ مِنْهَا.. بِمَهَلٍ..

حَقْلَ مَانْجُو!

La Semina

C’è chi mangia in fretta il frutto del mango,

perché davanti al piatto c’è un pittore…

che si limita a impugnare il pennello per

prendere dal frutto i suoi colori

lasciandolo bianco.

Le dita offrivano nettare al foglio,

e all’arrivo di ogni visitatore,

gli occhi… ne raccoglievano… con lentezza…

un campo di mango!

(Traduzione di Shirin Elnawasany)

La tematica centrale di questa poesia celebra il potere generativo e trasformativo dell’arte nei confronti della materia e della percezione umana. Alaa Abdel-Hadi con i suoi versi apre alcune prospettive essenziali: la contrapposizione tra consumo materiale e creazione estetica, il paradosso della privazione feconda, la visione dell’arte come risorsa inesauribile (La vera “semina”).

Il poeta coglie una distinzione per far notare che mentre l’uomo comune guarda al reale solo come a qualcosa da consumare in fretta e di cui soddisfare un bisogno carnale o immediato, l’artista, al contrario, non consuma il reale ma ne estrae l’essenza per elevarla a un altro livello.

Il pittore, per Alaa Abdel-Hadi, sembra che inizialmente “derubi” l’oggetto, sottraendogli la forma e i colori fino a lasciarlo «bianco», ma in realtà questa privazione materiale non è una distruzione, ma il passaggio fondamentale per trasferire la vita della materia sul foglio («offrivano nettare al foglio»).

Ha senso , pertanto, il titolo della poesia (La Semina,) il quale sta ad indicare che la pittura deposita un seme invisibile che germoglia nello sguardo di chi osserva. Se il frutto reale può sfamare una sola persona e poi scompare, l’opera d’arte si moltiplica e «seminandosi» negli occhi di ciascun visitatore regala un intero «campo di mango», offrendo una bellezza eterna e condivisibile all’infinito.

Dentro questa versificazione il poeta fa convergere in unum; a) l’uomo comune, il quale, dominato dalla fretta e dal timore della privazione («mangia in fretta…) simboleggiando il rapporto puramente utilitaristico e vorace che l’umanità spesso intrattiene con il mondo; b) il pittore, il quale agisce con apparente distacco («si limita a impugnare il pennello»), compiendo un gesto quasi alchemico, nel senso che non dipinge semplicemente ciò che vede, ma svuota il frutto reale dei suoi colori per infondere quel «nettare» nella materia inerte del foglio; c) i visitatori (il pubblico), che rappresentano il compimento dell’opera, perché il loro sguardo non è frettoloso come quello di chi mangia, ma contempla «con lentezza», permettendo al miracolo dell’arte di manifestarsi.

Dal punto di vista formale, il testo è costruito su un dinamico intreccio sensoriale; termini legati al gusto (mangiare, frutto, piatto, nettare) sfumano in modo fluido e sinestetico in immagini legate alla vista (pittore, pennello, colori, bianco, occhi, campo). Anche il ritmo dei versi gioca un ruolo determinante: la concitazione iniziale della consumazione materiale («in fretta») cede gradualmente il passo alla lentezza meditativa della visione finale («ne raccoglievano… con lentezza…»). Le sospensioni e i punti di sospensione guidano il lettore verso lo svelamento della metafora conclusiva, in cui la singola unità di materia si dilata in uno spazio sconfinato e fertile: non più un singolo frutto, ma un inesauribile «campo di mango», frutto che nella cultura araba e mediorientale (e in particolare in Egitto), è simbolo di opulenza e dolcezza.

Concludendo, l’analisi di questi due componimenti rivela la complessità del pensiero poetico di Alaa Abdel-Hadi. Entrambe le poesie muovono da un rifiuto della fruizione “cieca” o “immediata” del mondo; se in L’Alba, il poeta rifiuta l’adeguamento passivo alla luce del giorno, elevando il proprio scacco a dignità di resistenza, in La Semina, il poeta dimostra come solo attraverso il filtro della creazione artistica la materia deperibile possa riscattarsi e farsi abbondanza infinita.

La resa italiana curata da Shirin Elnawasany riesce a restituire al lettore un’esperienza poetica fortemente concettuale, dove ogni parola lavora come uno strumento di precisione filosofica.

Salva