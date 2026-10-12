La Sicilia si mette a lavoro. Più di 3500 posti di lavoro grazie al “Piao”

PALERMO, 12 Ottobre 2026 – La Regione Siciliana ha dato il via libera al potenziamento del nuovo Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028, sbloccando un totale di 3.641 posti di lavoro nel corso del triennio. La giunta guidata dal presidente Renato Schifani ha ampliato in modo consistente le stime precedenti inserendo ben 724 assunzioni in più, un incremento reso possibile grazie al recente accordo con il Ministero dell’Economia che ha innalzato il turnover del personale regionale al 125%.

Per decenni la Sicilia ha dovuto fare i conti con una cronica carenza occupazionale e una prolungata stagione di blocco forzato delle assunzioni nella pubblica amministrazione. Questa carenza ha alimentato un fenomeno drammatico e ben noto come la fuga dei cervelli. Migliaia di giovani diplomati e laureati siciliani sono stati costretti a emigrare verso il Nord Italia o all’estero per trovare un impiego stabile, impoverendo il tessuto sociale, culturale ed economico dell’isola.

In un contesto in cui la precarietà e la mancanza di prospettive a lungo termine hanno spesso scoraggiato le nuove generazioni, la carenza di organico negli uffici pubblici ha contemporaneamente rallentato i servizi ai cittadini. Il potenziamento del PIAO punta proprio a spezzare questo circolo vizioso.

I bandi e le procedure di reclutamento, che si estenderanno progressivamente fino al 2028, prevedono contratti a tempo indeterminato sia per figure dirigenziali sia per assistenti e funzionari, aprendo le porte a una vasta platea di candidati.

Le novità principali che rendono questo piano una vera e propria occasione d’oro includono procedure concorsuali semplificate che sfrutteranno modalità d’esame più snelle per garantire tempi rapidi di selezione e inserimento. Inoltre verrà data priorità all’assorbimento di profili idonei già presenti nelle graduatorie in vigore per velocizzare l’ingresso dei nuovi dipendenti. Oltre ai comparti amministrativi sono previsti rinforzi specifici in settori chiave, come ad esempio l’ingresso di ben 242 unità nel Corpo forestale regionale.

Il piano rappresenta un’inversione di rotta fondamentale perché offre una boccata d’ossigeno alla macchina amministrativa dell’isola e si propone come un’ancora di stabilità per migliaia di famiglie siciliane, dimostrando che il futuro e il lavoro stabile possono finalmente tornare a risiedere in Sicilia.

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