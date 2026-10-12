“La finanziaria che vorrei”: l’ex vicesindaco Iannucci(Controcorrente) propone da Ragusa 14 proposte concrete per la Sicilia del futuro

Ragusa, 12 ottobre 2026 – Come utilizzare al meglio le risorse della Regione Siciliana per rispondere alle esigenze reali dei cittadini, sostenere le imprese e rendere i territori siciliani più vivibili e competitivi? Da questo interrogativo nasce “La finanziaria che vorrei”, l’iniziativa di partecipazione promossa nell’ambito del progetto regionale Ismaele Presidente, alla quale Massimo Iannucci – già vicesindaco di Ragusa e oggi esponente di Controcorrente – contribuisce attivamente presentando una selezione di 14 proposte concrete.

Il lavoro, frutto dell’esperienza amministrativa e della conoscenza diretta delle criticità locali, definisce per ogni misura l’ambito di intervento, i beneficiari e le risorse necessarie, offrendo una base concreta su cui aprire il dibattito sulle priorità della Sicilia. «L’obiettivo è tradurre le esigenze delle comunità in ipotesi di intervento reali, coniugando la fattibilità dei progetti con la chiarezza delle risorse necessarie e dei risultati attesi», dichiara Massimo Iannucci. «Una finanziaria regionale non deve essere solo un documento contabile, ma l’occasione per stabilire quali bisogni affrontare, quali opportunità costruire e quale futuro immaginare per la Sicilia»

Ecco quali sono le 14 proposte per la Sicilia. Le iniziative affrontano questioni prioritarie articolate in schede operative.

Acqua

1. Fondo regionale “Acqua senza sprechi” (€ 15.000.000): Interventi per ridurre le perdite delle reti idriche e ammodernare gli impianti (Beneficiari: gestori idrici, Comuni, cittadini).

2. Contatore intelligente (€ 8.000.000): Contributo per la digitalizzazione dei contatori e il monitoraggio dei consumi per famiglie, Comuni e condomìni.

Sanità

3. Prima visita (€ 20.000.000): Fondo straordinario per abbattere le liste d’attesa oltre i tempi massimi per i cittadini del Ssr.

4. Voucher “salta-distanza” (€ 5.000.000): Contributo per il trasporto sanitario nelle aree interne e periferiche dedicato a pazienti, anziani e disabili.

Disabilità

5. Piccole opere, grandi diritti (€ 12.000.000): Fondo ai Comuni per l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’accessibilità degli spazi pubblici.

6. Sicilia Accessibile (€ 6.000.000): Contributi per adeguamenti domestici e ausili tecnologici per l’autonomia delle persone con disabilità.

Comuni

7. Comune pronto (€ 20.000.000): Finanziamento per progetti cantierabili con tempi certi di avvio a supporto dei Comuni siciliani e delle imprese.

8. Un Comune, un tecnico (€ 5.000.000): Supporto professionale ai Comuni sotto i 5.000 abitanti per la progettazione e rendicontazione.

Trasporti e Mobilità

9. Comiso: ultimo miglio (€ 5.000.000): Collegamenti integrati tra l’aeroporto di Comiso, i centri urbani e le aree turistiche per connettere il territorio e aumentare l’attrattività dello scalo.

10. Pendolare siciliano (€ 12.000.000): Abbonamento unico agevolato per studenti, lavoratori e universitari.

Imprese e Sviluppo

11. Prima macchina (€ 15.000.000): Contributo per l’acquisto di macchinari e attrezzature produttive destinato a microimprese, artigiani e Pmi.

12. Bottega 2.0 (€ 7.000.000): Incentivi per il ricambio generazionale e la digitalizzazione delle attività commerciali.

Accessibilità & Sicurezza

13. Spiagge accessibili 365 (€ 3.000.000): Contributo per accessibilità, servizi e manutenzione delle spiagge libere per renderle fruibili e sicure tutto l’anno.

14. Fondo regionale “48 ore” (€ 5.000.000): Risorse immediate per i primi interventi dopo eventi meteo avversi per la messa in sicurezza di viabilità e territori.

L’iniziativa invita i cittadini della provincia di Ragusa e di tutta la Sicilia ad approfondire i progetti e partecipare attivamente. Esprimere la propria preferenza sulla piattaforma online significa contribuire a stabilire quali problemi meritino maggiore attenzione nell’agenda politica regionale.

Le proposte sono consultabili e votabili sul sito ufficiale: www.ismaelepresidente.it

Salva