Ispica, Ginnastica e Libri: alla Millennium lo sport incontra la passione per la lettura

Ispica, 12 ottobre 2026 – Allenare il corpo, ma anche nutrire la mente: è con questo spirito che la società di ginnastica artistica SSD Millennium ha organizzato l’incontro dal titolo “Ginnastica e Libri – Ginnaste che leggono gareggiano meglio”. L’evento gratuito, che si è tenuto sabato mattina presso il PalaMillennium di Rosolini, è stato realizzato in speciale collaborazione con la libreria Mondadori Pozzallo.

​L’iniziativa ha voluto accendere i riflettori sull’importanza della lettura, intesa come elemento fondamentale per la crescita personale, la concentrazione e l’equilibrio di ogni atleta. Durante l’incontro Bianca della libreria Mondadori Pozzallo, ha saputo coinvolgere attivamente le giovani ginnaste della società. Attraverso un dialogo stimolante e partecipe, Bianca ha esplorato i gusti letterari delle ragazze e si è fatta raccontare le letture che le stanno appassionando in questo periodo, catturando la loro attenzione e guidandole a comprendere come i libri possano diventare preziosi alleati nel loro percorso di crescita e nella loro disciplina quotidiana.

​A sottolineare il valore formativo dell’iniziativa è stata il tecnico Patrizia Lorefice, da sempre attenta nel promuovere attività collaterali di grande spessore al fianco della preparazione atletica della ginnastica artistica:

​”Siamo fortemente convinti che lo sport non sia solo prestazione fisica o ricerca del risultato in gara, ma prima di tutto una scuola di vita,” ha dichiarato Patrizia Lorefice. “Per questo ci teniamo a proporre eventi e momenti di confronto che vadano oltre la trave o il corpo libero. La lettura insegna la concentrazione, l’ascolto di sé e la resilienza: qualità essenziali sia nella vita di tutti i giorni che durante una competizione. Vedere l’entusiasmo delle nostre atlete di fronte al mondo dei libri è la conferma che strada intrapresa è quella giusta.”

L’evento ha confermato ancora una volta l’impegno della SSD Millennium nel prendersi cura della formazione a 360 gradi delle proprie tesserate, dimostrando che una mente allenata e curiosa è il primo passo per diventare atlete e persone migliori.

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