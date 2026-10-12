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Calcio. Serie D, Girone I, settima giornata: la capolista vacilla, il Sambiase aggancia la vetta e l’Avola spaventa le grandi

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12 Ottobre 2026 – Nove partite, tanti gol e una classifica che comincia a raccontare un campionato molto diverso da quello immaginato a settembre. La settima giornata del Girone I regala verdetti a sorpresa e ridisegna le gerarchie di un torneo in cui i pronostici della vigilia sembrano vacillare domenica dopo domenica.

In testa alla graduatoria si forma una nuova coppia di regine: il Sambiase firma l’impresa di giornata superando il Trapani e raggiunge in vetta la Reggina, frenata sul pari da un’ottima Vibonese. Ma alle spalle delle prime della classe il ritmo si fa frenetico. L’Avola continua la sua marcia d’alta quota superando l’Enna e portandosi a un solo punto dalla vetta, mentre Vibonese e Licata inseguono a due lunghezze di distanza, con i licatesi reduci dalla quarta vittoria consecutiva.

Chi continua a masticare amaro è la Nissa, che perde ancora terreno dalle posizioni di vertice tornando dalla trasferta di Ragusa con l’ennesimo pareggio.

Negli altri campi della giornata non sono mancate le emozioni: fragoroso successo del PraiaTortora, che travolge il Modica con una prestazione maiuscola; squillo d’autorità del Siracusa, che si impone sulla Vigor Lamezia, mentre il CastrumFavara supera di misura l’Igea Virtus. Finisce invece con un pirotecnico pareggio la sfida tra Gela e Milazzo, con i gelesi capaci di farsi raggiungere a un passo dal traguardo.

La settima giornata va così in archivio lasciando in eredità un dato inequivocabile: il Girone I è più incerto ed equilibrato che mai e le gerarchie estive sono ancora tutte da dimostrare.

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