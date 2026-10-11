Tragico incidente stradale a Trieste: scontro tra moto e autobus, muore il licatese Giuseppe Schembri

TRIESTE, 11 Ottobre 2026 – Un grave incidente stradale avvenuto a Trieste tra venerdì e sabato scorsi è costato la vita a Giuseppe Schembri, un giovane di 34 anni originario di Licata, in provincia di Agrigento.

La vittima si trovava alla guida della propria motocicletta quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantata contro un autobus fermo nei pressi della galleria di San Vito, all’interno del quartiere San Giacomo. L’impatto si è rivelato purtroppo violentissimo e letale: i sanitari del 118, giunti tempestivamente sul luogo del sinistro, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del centauro, rendendo vano ogni tentativo di soccorso.

Giuseppe Schembri aveva lasciato la Sicilia circa un anno fa per trasferirsi in Friuli-Venezia Giulia. La notizia della scomparsa del trentaquattrenne ha destato profondo cordoglio sia nella comunità triestina che nella sua città d’origine.

foto newsicilia

Salva