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Acate | Cronaca | News in primo piano

Sferra un fendente alla gamba di un connazionale dopo una lite: denunciato 21enne ad Acate

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ACATE, 11 Ottobre 2026 – I carabinieri della Stazione di Acate  hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa un ventunenne tunisino, regolare sul territorio nazionale, per il reato di lesioni personali aggravate.

I fatti si sono svolti di sera in Contrada Dirillo, dove, al culmine di una lite scaturita per futili motivi, il giovane avrebbe sferrato un fendente alla gamba sinistra di un connazionale. In un primo momento, l’intervento era stato richiesto telefonicamente dal padre della vittima, il quale, allarmato, aveva immediatamente chiesto l’arrivo delle forze dell’ordine e dei soccorsi sanitari per prestare assistenza al figlio ferito.

I Carabinieri, giunti tempestivamente sul posto, hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dell’aggressione e rintracciare il presunto responsabile. La vittima è stata affidata alle cure del personale medico, mentre le indagini proseguono per chiarire ulteriormente i contorni della vicenda e il movente che ha scatenato la colluttazione tra i due connazionali.

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