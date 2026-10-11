Scicli, intitolazione della Circonvallazione Ovest a Peppe Drago: Sinistra Italiana critica su legalità e pari opportunità

SCICLI, 11 Ottobre 2026 – Destano forte preoccupazione, secondo Sinistra Italiana Scicli, le posizioni emerse nel corso del Consiglio comunale dello scorso 7 ottobre durante le dichiarazioni di voto sulla mozione per l’intitolazione della Circonvallazione Ovest all’ex onorevole Peppe Drago. Nel dibattito d’aula l’attenzione si è concentrata sull’impegno profuso dall’ex parlamentare nel destinare finanziamenti al territorio per la realizzazione di opere pubbliche; un merito che la forza politica d’opposizione ridimensiona, sottolineando come l’intercettazione di risorse per la collettività rappresenti il dovere primario di ogni eletto, chiamato ad agire nell’interesse pubblico anziché per fini personali, come invece avvenuto nelle vicende giudiziarie che hanno coinvolto il politico.

La scelta della maggioranza consiliare appare dunque priva di presupposti condivisibili agli occhi di Sinistra Italiana, che la ritiene distante dai principi costituzionali di rispetto delle regole, della legalità e delle istituzioni. A questo quadro si aggiunge una dura contestazione sul fronte dell’uguaglianza di genere: il circolo politico denuncia una gestione superficiale del tema delle pari opportunità, evidenziando come non sia sufficiente compiacersi per la parità numerica tra consiglieri e consigliere o dichiarare di voler colmare il divario sulle intitolazioni di vie e spazi pubblici — storicamente sbilanciate a favore di figure maschili — se poi alla prima occasione utile la priorità viene accordata a un nome uomo.

L’esito della votazione sul punto 13 all’ordine del giorno ha visto l’approvazione della mozione, presentata da due esponenti della lista “Siamo Scicli”, con 13 voti favorevoli e il solo voto contrario espresso dalla consigliera Francesca Schirò. Sinistra Italiana stigmatizza in particolare il comportamento delle cinque consigliere di maggioranza che hanno espresso parere favorevole, accusandole di essersi allineate alle direttive di schieramento e di non aver mostrato la coerenza necessaria per sostenere concretamente gli impegni assunti in materia di pari opportunità.

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