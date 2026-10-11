  • 12 Ottobre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 12 Ottobre 2026 -
Attualità | Scicli

Scicli. Circonvallazione via Noce, lo stato dell’arte dei lavori

Il punto sui ritardi dovuti a impreviste ragioni di sicurezza del cantiere
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli, 11 ottobre 2026  – Consapevoli dell’enorme e pesante disagio che la chiusura di Via Noce sta provocando quotidianamente alla cittadinanza e al traffico urbano, l’Amministrazione comunale di Scicli, rende noto gli aggiornamenti sullo stato dei lavori di mitigazione del rischio idrogeologico lungo l’arteria cittadina. ​I lavori, fanno sapere da Palazzo di Città, “indispensabili per eliminare gli allagamenti che da anni flagellano la zona, richiedono interventi complessi e percorsi di scavo protetti con moduli di blindaggio per la sicurezza degli edifici e degli operatori, oltre alla risoluzione delle frequenti interferenze con i sottoservizi (reti idriche, gas, elettricità e telecomunicazioni). A causa di una sospensione totale di 155 giorni (dal 14/10/2025 al 18/03/2026) e di un’ulteriore proroga di 60 giorni accordata con perizia di variante, il termine contrattuale per l’ultimazione delle opere è stato rideterminato al 2 aprile 2027. ​Attualmente, le opere di valle — le più complesse dal punto di vista idraulico — sono in fase di completamento. L’Amministrazione e i tecnici confermano il massimo impegno nel contenere le tempistiche, ribadendo che questo rilevante sacrificio viario è strettamente necessario per mettere in sicurezza definitiva il quartiere.”

​A completamento dell’opera, la nuova arteria non solo garantirà protezione e vivibilità, ma renderà anche un solenne omaggio a una figura di spicco della storia politica e istituzionale del territorio, l’On. Giuseppe (Peppe) Drago.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube