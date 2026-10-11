Scicli. Circonvallazione via Noce, lo stato dell’arte dei lavori

Scicli, 11 ottobre 2026 – Consapevoli dell’enorme e pesante disagio che la chiusura di Via Noce sta provocando quotidianamente alla cittadinanza e al traffico urbano, l’Amministrazione comunale di Scicli, rende noto gli aggiornamenti sullo stato dei lavori di mitigazione del rischio idrogeologico lungo l’arteria cittadina. ​I lavori, fanno sapere da Palazzo di Città, “indispensabili per eliminare gli allagamenti che da anni flagellano la zona, richiedono interventi complessi e percorsi di scavo protetti con moduli di blindaggio per la sicurezza degli edifici e degli operatori, oltre alla risoluzione delle frequenti interferenze con i sottoservizi (reti idriche, gas, elettricità e telecomunicazioni). A causa di una sospensione totale di 155 giorni (dal 14/10/2025 al 18/03/2026) e di un’ulteriore proroga di 60 giorni accordata con perizia di variante, il termine contrattuale per l’ultimazione delle opere è stato rideterminato al 2 aprile 2027. ​Attualmente, le opere di valle — le più complesse dal punto di vista idraulico — sono in fase di completamento. L’Amministrazione e i tecnici confermano il massimo impegno nel contenere le tempistiche, ribadendo che questo rilevante sacrificio viario è strettamente necessario per mettere in sicurezza definitiva il quartiere.”

​A completamento dell’opera, la nuova arteria non solo garantirà protezione e vivibilità, ma renderà anche un solenne omaggio a una figura di spicco della storia politica e istituzionale del territorio, l’On. Giuseppe (Peppe) Drago.

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