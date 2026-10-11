Perquisizioni a Scoglitti e Vittoria, scattano due nuove denunce per porto abusivo di armi

Saro Cannizzaro

VITTORIA, 11 Ottobre 2026 – Proseguono con incisività i controlli serali disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Ragusa, mirati a prevenire che coltelli o altri oggetti atti ad offendere vengano portati al di fuori delle abitazioni. In questo contesto operativo, altre due persone sono state denunciate in stato di libertà per violazioni delle norme sulle armi.

Nella frazione di Scoglitti, all’interno del comune di Vittoria, i militari della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà un venticinquenne residente a Santa Croce Camerina, già noto alle forze dell’ordine per essere stato denunciato in passato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Nel corso della tarda serata, il giovane è stato fermato a bordo della sua Mercedes. La successiva perquisizione del veicolo ha permesso di rinvenire un bastone in legno della lunghezza di 60 centimetri, che l’uomo teneva nascosto all’interno del bagagliaio.

Un secondo intervento si è svolto a Vittoria, dove i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno deferito un trentenne originario di Avola, senza fissa dimora, sempre per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere. Sottoposto a un controllo in Piazza Nenni, l’uomo è stato trovato in possesso di un coltello lungo 20 centimetri, nascosto direttamente nella tasca dei pantaloni.

Trattandosi di indagini preliminari, tutte le ipotesi accusatorie dovranno trovare conferma allorché verrà instaurato il contraddittorio tra le parti, come legislativamente previsto.

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