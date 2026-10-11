Marina di Modica, la barca sotto sequestro si distrugge al moletto: allarme per i possibili danni ambientali

MARINA DI MODICA, 11 Ottobre 2026 – L’imbarcazione sequestrata dall’autorità giudiziaria e ormeggiata al moletto di Marina di Modica sta progressivamente andando incontro al deterioramento a causa dell’azione incessante delle onde e del maltempo. Lo scafo, già fortemente provato dalle recenti mareggiate, continua a sbattere con violenza contro le strutture portuali, evidenziando condizioni che peggiorano giorno dopo giorno e che sollevano forte preoccupazione per i potenziali rischi legati all’inquinamento dell’ambiente marino.

Sul natante sono ancora ben visibili la scritta “GDF” e la data del 21 agosto 2026, elementi apposti a seguito del suo ritrovamento alla deriva. Allo stato attuale non sono emersi ulteriori dettagli certi sulla provenienza del mezzo o sulle esatte circostanze che ne hanno determinato il recupero, ma il permanere del relitto nello specchio acqueo della frazione balneare modicana sta trasformando la vicenda in un caso di degrado e di rischio ecologico.

Di fronte a un quadro in costante peggioramento, la cittadinanza si interroga su quanto ancora l’imbarcazione dovrà restare abbandonata a se stessa in tali condizioni. Apparel quanto mai auspicabile un rapido intervento da parte degli enti e delle autorità competenti, chiamati a effettuare le opportune verifiche e ad attuare gli interventi necessari per la messa in sicurezza dell’area e la prevenzione di eventuali danni all’ecosistema locale. Marina di Modica necessita di attenzione, tutela e risposte concrete prima che la situazione diventi irreversibile.

foto seidimarinadimodicase

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