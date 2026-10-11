Legittima difesa e sicurezza: a Canicattì la conferenza organizzata da Futuro Nazionale. Presente delegazione di Ragusa

CANICATTI’, 11 Ottobre 2026 – Si è tenuta sabato 10 ottobre, presso l’Hotel Belvedere di Canicattì, la conferenza giuridica organizzata dall’avvocato Gero Lo Giudice, segretario della Camera Penale di Agrigento e referente di Futuro Nazionale della città dei templi. L’incontro è stato incentrato sul tema della legittima difesa, caposaldo del programma del partito fondato dal Generale Roberto Vannacci. La proposta punta a una riforma dell’articolo 52 del codice penale secondo cui chi si difende da una violenta aggressione non debba mai subire un processo qualora il malvivente rimanga ferito o ucciso, escludendo al contempo qualsiasi risarcimento ai familiari di chi muore mentre compie un’azione delittuosa. Un intervento normativo pensato per evitare vicende come quella del gioielliere Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante un assalto al suo negozio.

I lavori del convegno sono stati aperti dallo stesso Generale Vannacci, il quale ha ribadito che la formazione politica starà sempre al fianco della gente per bene e mai dei criminali. A seguire è intervenuto il Generale Carmelo Burgio, candidato di Futuro Nazionale a sindaco di Milano, indicato come la speranza per la città meneghina nel debellare la criminalità urbana di matrice straniera e il fenomeno dei cosiddetti “maranza”. Successivamente ha preso la parola l’onorevole Tommaso Calderone, neo coordinatore regionale del partito, evidenziando come la riforma della legittima difesa e l’intero programma politico mirino a restituire agli italiani la certezza di vivere senza la paura di una criminalità radicata sul territorio. Sulla medesima linea si è espresso l’avvocato Giorgio Carta, responsabile del Dipartimento Sicurezza, Remigrazione e Rapporti con le Forze dell’Ordine.

Nel corso dell’evento, la dottoressa Annamaria Frigo, responsabile del tesseramento, ha sottolineato l’impegno del partito nella tutela della sicurezza delle donne, cogliendo l’occasione per annunciare il raggiungimento di oltre 157.000 iscritti a livello nazionale, chiamati a divulgare il programma della forza politica.

All’appuntamento ha presenziato anche la delegazione di Ragusa, guidata dall’avvocato Michele Savarese e composta da Roberto Grassi, Gianni Pellegrino e Santo Occhipinti. Nel suo intervento, l’avvocato Savarese ha affermato che l’idea di legittima difesa promossa dal movimento intende tutelare le fasce più deboli della popolazione, criticando le politiche che negli anni hanno incrementato l’insicurezza nelle città e ostacolato l’autodifesa dei cittadini di fronte a condotte moleste. Il referente ha infine richiamato l’eredità dei valori dello storico Movimento Sociale Italiano, evidenziando il crescente avvicinamento dei giovani al partito.

A Ragusa il movimento prosegue la propria attività sul territorio: il prossimo appuntamento con il gazebo informativo per il tesseramento è fissato per domenica 18 ottobre a Marina di Ragusa, in Piazza Duca degli Abruzzi.

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