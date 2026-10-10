Teleiblea a rischio chiusura: mezzo secolo di storia locale soffocato da canoni Rai e burocrazia

RAGUSA, 10 Ottobre 2026 – Cinquantuno anni di trasmissioni ininterrotte rischiano di spegnersi nel silenzio. Per Teleiblea, storica emittente che ha raccontato la vita, le battaglie e la memoria del territorio ibleo, si prospetta l’ipotesi concreta della fine delle trasmissioni via etere. Non si tratta di un allarme strumentale, ma dell’amaro epilogo di una crisi economica e istituzionale ormai priva di vie d’uscita.

Il macigno principale sul futuro dell’emittente è rappresentato dai costi esorbitanti dell’affitto mensile versato alla Rai per poter trasmettere. Un paradosso che nasce proprio da quella che doveva essere una risorsa: la copertura del segnale su scala quasi regionale.

Come tv di “secondo livello”, Teleiblea ha un bacino di ascolto e di inserzionisti strettamente locale: essere visibili fino a Palermo non porta alcun beneficio economico a una realtà che vive delle dinamiche del proprio territorio. Già a giugno, a Palermo, le emittenti di secondo livello avevano chiesto unitariamente un taglio dell’affitto di almeno il 40%. Nonostante solleciti formali e appelli al Ministero, da parte della Rai non è mai arrivata risposta.

La scadenza imminente: Nel mese di aprile scadrà il contratto quinquennale firmato nel 2022. La dirigenza ha già espresso l’impossibilità di impegnarsi in un ulteriore esborso da 250.000 euro per i prossimi cinque anni.

A rendere il clima ancora più teso vi è un corposo contenzioso giudiziario aperto contro la Rai, accusata di insensibilità di fronte a gravi criticità tecniche. Nonostante decine di PEC, interventi istituzionali (tra cui quello del sindaco di Ragusa Peppe Cassì) e proposte di soluzioni tecniche, il segnale è rimasto al buio per quasi 450 giorni.

Il risultato è paradossale: segnale assente a Modica, Scicli e lungo la fascia costiera ragusana, segnale visibile in località distanti centinaia di chilometri come Custonaci o Dattilo, nel Trapanese.

Un’eventuale soccombenza nella causa legale comporterebbe cifre tali da stritolare definitivamente l’azienda.

A gravare sul contratto firmato nel 2022 sono intervenuti fattori imprevedibili: la tempesta perfetta tra pandemia, guerre e inflazione galoppante, unita a clausole contrattuali gravose come l’adeguamento ISTAT e la mancata transizione al digitale terrestre di seconda generazione.

Mentre l’Assemblea Regionale Siciliana (ARS) ha mostrato prima disponibilità, dal Ministero e dalle istituzioni nazionali è arrivata solo indifferenza, lasciando che il divario di forze tra il colosso di Stato e l’emittente locale segnasse l’esito della partita.

Senza un accordo in extremis per abbattere il canone da 4.000 euro al mese, l’alternativa è già pronta: abbandonare le frequenze televisive tradizionali per trasferirsi interamente sul web.

La nuova veste digitale permetterà a Teleiblea di continuare a produrre notizie, inchieste, programmi e approfondimenti senza i costi di diffusione dell’etere. Un passaggio obbligato per salvaguardare oltre cinquant’anni di informazione libera, che segnerebbe tuttavia la fine di un’epoca per la televisione locale siciliana.

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