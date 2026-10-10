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Politica | Scicli

Scicli, il Movimento per l’Autonomia cresce e si rafforza: Carmelo Vanasia nominato Coordinatore Cittadino

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Scicli, 10 ottobre 2026 – Il Movimento per l’Autonomia compie un importante passo in avanti nel percorso di radicamento e strutturazione politica sul territorio della provincia di Ragusa.

Il Commissario Provinciale dell’MPA, Fabio Mancuso, ha ufficialmente nominato l’imprenditore Carmelo Vanasia nuovo Coordinatore Cittadino del movimento a Scicli.

Una scelta strategica e di alto profilo: Vanasia, figura molto nota e stimata nel tessuto socio-economico locale, vanta un solido legame con la comunità sciclitana. Già candidato alla carica di Sindaco della città barocca, Vanasia si è misurato sul campo raccogliendo un ampio e diffuso consenso elettorale, a testimonianza della fiducia e dell’autorevolezza maturate tra i cittadini. Grazie all’ingresso di Vanasia, l’MPA si appresta a giocare un ruolo fondamentale ed autorevole nello scenario politico locale, in vista delle prossime elezioni amministrative del 2027.

Soddisfazione ed entusiasmo nelle parole del Commissario Provinciale del MPA, Fabio Mancuso:”La nomina di Carmelo Vanasia alla guida dell’MPA a Scicli rappresenta un segnale forte di vitalità e crescita per tutto il nostro movimento in provincia di Ragusa. Carmelo è un imprenditore capace, una risorsa preziosa che ha dimostrato concretamente il suo valore e il suo amore per il territorio, raccogliendo un consenso significativo nell’ultima competizione elettorale. Con il suo ingresso, l’MPA giungerà pronto, autorevole e determinante all’appuntamento con le elezioni amministrative del 2027. Con la sua esperienza e il suo radicamento, siamo certi che il movimento a Scicli saprà intercettare i reali bisogni della comunità e farsi portavoce di una politica del fare, vicina ai cittadini e alle imprese locali”.

Accoglie con determinazione l’incarico il neo Coordinatore Cittadino, Carmelo Vanasia:

“Ringrazio di cuore il Commissario Provinciale Fabio Mancuso e la dirigenza del partito per la stima e la fiducia che hanno riposto nella mia persona. Riconosco pienamente la mia visione politica nei valori e nei principi del movimento autonomista fondato da Raffaele Lombardo, una forza politica che ha sempre messo al centro la tutela, lo sviluppo e la dignità della nostra Sicilia. Assumo questo ruolo con grande entusiasmo e senso di responsabilità: Scicli ha bisogno di una progettualità concreta e di una leadership capace di valorizzare le sue enormi potenzialità economiche, turistiche e culturali. Lavoreremo fin da subito per aggregare energie nuove, ascoltare le istanze della città e costruire una squadra forte e radicata sul territorio per essere protagonisti decisivi nella sfida amministrativa del 2027.”

Con questa nomina, il Movimento per l’Autonomia conferma la volontà di proseguire un’azione politica incisiva e capillare in tutta la provincia iblea, puntando su personalità di esperienza, rappresentative e capaci di dare risposte concrete alla collettività.

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