Ragusa. Il ricordo di Maria Zarba a otto anni dal femminicidio

RAGUSA – L’11 ottobre non è una data qualunque per la comunità ragusana. Ricorre l’anniversario del femminicidio di Maria Zarba, la donna uccisa nel 2018 dal marito. Una ferita mai del tutto rimarginata che torna a far sentire la propria voce con ancor più forza oggi, in un momento in cui l’Italia si trova nuovamente a fare i conti con una drammatica e fitta scia di sangue: una successione di femminicidi concentrati in pochissime settimane che continua a spezzare le vite di ragazze, giovani donne, madri e anziane.

La violenza maschile contro le donne, come sottolinea l’Associazione Adessobasta, non conosce età, condizione sociale, livello di istruzione né provenienza: è una brutale e tragica realtà che può colpire chiunque, in qualsiasi momento.

Una tragedia collettiva, non privata

Maria Zarba appartiene ormai alla memoria collettiva del territorio. Ricordare la sua storia significa custodire il valore di una vita spezzata, ma anche prendere atto di una verità fondamentale: ogni femminicidio non è una tragedia privata né un raptus improvviso. È, al contrario, l’esito più estremo e violento di una cultura patriarcale che continua a legittimare — spesso in modo sottile e invisibile — rapporti di potere e di possesso sulle donne. Una cultura che trova nutrimento quotidiano in stereotipi, disuguaglianze e modelli relazionali basati sul controllo.

Prevenzione, educazione e responsabilità

Di fronte a questo scenario, l’Associazione Adessobasta ribadisce con forza il proprio impegno: Il contrasto alla violenza deve partire dalla prevenzione, dall’educazione e dalla costruzione di una cultura del rispetto e della parità. Scegliamo di ricordare Maria Zarba non soltanto per restituire dignità alla sua storia, ma per ribadire che ogni femminicidio riguarda l’intera comunità e chiama tutte e tutti ad assumersi una responsabilità.»

La semplice memoria, tuttavia, non può bastare. Perché il ricordo abbia un senso, deve tradursi in consapevolezza, in politiche efficaci di prevenzione, nel sostegno concreto alle donne e in un impegno quotidiano contro ogni forma di discriminazione.

La vicinanza alla famiglia

Nel giorno del ricordo, il pensiero dell’associazione va anche ai familiari di Maria Zarba, chiamati a convivere con un dolore profondo e con l’assenza incolmabile di una persona amata, ai quali Adessobasta rinnova la propria vicinanza e il proprio rispetto.

«Ogni anniversario è il fallimento di questa società»

L’appello finale del gruppo d’impegno civile si rivolge a tutta la cittadinanza per trasformare il dolore in azione: “ Per Maria Zarba, per tutte le donne che non ci sono più e per quelle che ogni giorno cercano la forza di ricominciare, continueremo a esserci. Perché ogni singolo anniversario che ci troviamo a commemorare sancisce il fallimento di questa società. E la memoria ha valore solo se si trasforma in un cambiamento concreto.»

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