Il Capitano D’Amico, Comandante della Tenenza Carabinieri di Scicli, saluta la città

Scicli, 10 ottobre 2026 – Si è tenuta ieri mattina nella stanza del sindaco in Municipio la cerimonia di commiato del comandante della Tenenza di Scicli, capitano Rosolino D’Amico, che dopo cinque anni e mezzo lascia il comando del presidio militare di Scicli.

Nell’incontro con il sindaco Mario Marino sono stati ripercorsi gli anni di intensa e proficua collaborazione istituzionale per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. Il Capitano D’Amico da lunedì sarà il Capo Ufficio Comando del Comando Provinciale Carabinieri di Enna.

Al commosso e affettuoso saluto hanno partecipato ieri la Presidente del Consiglio Comunale Desirè Ficili e la comandante della Polizia Locale Maria Rosa Portelli.

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