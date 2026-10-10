Acate, nasce Gioventù Nazionale: a guidare il gruppo sarà Carmelo Migliore

Acate, 10 ottobre 2026 – “Sono davvero orgoglioso – dichiara Simone Diquattro, presidente provinciale di Gn- di comunicare la nascita di Gioventù Nazionale anche ad Acate. Questo passaggio completa un percorso di forte radicamento in provincia del gruppo giovanile, iniziato durante la mia guida. Fino allo scorso anno eravamo presenti solo a Ragusa e Vittoria. Oggi siamo presenti anche a Comiso, Modica, Acate, Santa Croce Camerina e molto presto anche nel versante orientale della provincia. Ho nominato Carmelo Migliore, già molto impegnato nell’associazionismo Acatese, quale portavoce cittadino. Sono certo che saprà assolvere al meglio questa responsabilità.”

“Sono felice- dichiara Carmelo Migliore- di far parte della grande famiglia di Gioventù Nazionale, perché credo nei valori dell’identità nazionale, della centralità della persona e della libertà responsabile. Con Francesco Frasca, amico che stimo per i suoi principi e la sua determinazione, lavoreremo perché i giovani di Acate siano protagonisti del futuro della nostra comunità.”

“Da coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia e vicesindaco- dichiara Gianfranco Ciriacono-, sono entusiasta di vedere nascere Gioventù Nazionale ad Acate. È un segnale concreto dell’interesse dei giovani per il nostro progetto.Collaboreremo volentieri a iniziative comuni: auguro a tutti i ragazzi un buon lavoro.

Colgo l’occasione per comunicare di aver deliberato l’atto di indirizzo per l’acquisto di un immobile da adibire a centro giovanile e coworking.”

Fa eco Simone Caruso, capogruppo di FDI in consiglio comunale: “Sono fiero della costituzione di Gioventù Nazionale ad Acate. Carmelo e Francesco, ragazzi seri e già impegnati nel sociale, hanno scelto di mettersi in gioco per la nostra comunità condividendo i valori di Fratelli d’Italia. Una scelta che ci rende orgogliosi e conferma il buon lavoro svolto sul territorio. A entrambi i miei migliori auguri!”

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