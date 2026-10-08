RAGUSA, 08 Ottobre 2026 – Il ciclismo siciliano e internazionale celebra una straordinaria carriera: Damiano Caruso appende la bici al chiodo. Con queste parole cariche di emozione e di riconoscenza si celebra la conclusione del percorso agonistico di uno dei grandi protagonisti del ciclismo moderno, un atleta che ha saputo incarnare i valori più autentici della fatica, della dedizione e dello spirito di squadra, facendo sognare milioni di appassionati in tutto il mondo. Dalle strade della sua Sicilia fino ai palcoscenici più prestigiosi del World Tour globale – calcando i tracciati di tutto il pianeta, dal Giappone al Venezuela – il campione ragusano ha scritto pagine indelebili di questo sport. Due partecipazioni ai Giochi Olimpici e ben quattro edizioni dei Campionati Mondiali vissuti con la maglia della Nazionale Italiana restano la testimonianza più fulgida di un attaccamento viscerale ai colori azzurri e al merito sportivo. Anni di fughe, di grandi salite affrontate con il cuore, di gregariato di lusso e di successi personali indimenticabili – come le grandi acclamazioni sulle strade del Giro d’Italia e della Vuelta a España – consegnano di diritto Damiano Caruso nell’olimpo delle grandi icone del ciclismo mondiale, ponendolo come modello ideale per le generazioni future che si avvicinano a questa durissima disciplina. Il ringraziamento corale va esteso a tutti i tifosi e agli appassionati che non hanno mai fatto mancare il proprio supporto, così come a chi ha creduto in lui sin dalle prime pedalate, dai direttori sportivi ai grandi team internazionali che lo hanno accompagnato in una carriera vissuta sempre da protagonista.
Ragusa. Il ciclismo siciliano e internazionale celebra una straordinaria carriera: Damiano Caruso appende la bici al chiodo
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