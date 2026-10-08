Ragusa. Il ciclismo siciliano e internazionale celebra una straordinaria carriera: Damiano Caruso appende la bici al chiodo

RAGUSA, 08 Ottobre 2026 – Il ciclismo siciliano e internazionale celebra una straordinaria carriera: Damiano Caruso appende la bici al chiodo. Con queste parole cariche di emozione e di riconoscenza si celebra la conclusione del percorso agonistico di uno dei grandi protagonisti del ciclismo moderno, un atleta che ha saputo incarnare i valori più autentici della fatica, della dedizione e dello spirito di squadra, facendo sognare milioni di appassionati in tutto il mondo. Dalle strade della sua Sicilia fino ai palcoscenici più prestigiosi del World Tour globale – calcando i tracciati di tutto il pianeta, dal Giappone al Venezuela – il campione ragusano ha scritto pagine indelebili di questo sport. Due partecipazioni ai Giochi Olimpici e ben quattro edizioni dei Campionati Mondiali vissuti con la maglia della Nazionale Italiana restano la testimonianza più fulgida di un attaccamento viscerale ai colori azzurri e al merito sportivo. Anni di fughe, di grandi salite affrontate con il cuore, di gregariato di lusso e di successi personali indimenticabili – come le grandi acclamazioni sulle strade del Giro d’Italia e della Vuelta a España – consegnano di diritto Damiano Caruso nell’olimpo delle grandi icone del ciclismo mondiale, ponendolo come modello ideale per le generazioni future che si avvicinano a questa durissima disciplina. Il ringraziamento corale va esteso a tutti i tifosi e agli appassionati che non hanno mai fatto mancare il proprio supporto, così come a chi ha creduto in lui sin dalle prime pedalate, dai direttori sportivi ai grandi team internazionali che lo hanno accompagnato in una carriera vissuta sempre da protagonista.

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