Monterosso Almo. Ciak, si gira. Piazza San Giovanni diventa set del film “Oliva Denaro” di Cristina Comencini

Monterosso Almo, 08 ottobre 2026 – Ciak, si gira! La magia del cinema avvolge ancora una volta il borgo Monterosso . Da ieri, 7 ottobre , Piazza San Giovanni si è trasformata in un grande set cinematografico a cielo aperto.

E’ tutto un brulichio di giovani e meno giovani, tecnici e addetti alle scenografie, artigiani impegnati nella preparazione delle scene, giovani attori e comparse in attesa del “via”, e tanti cittadini monterossani curiosi che osservano. È proprio la magia del cinema: che coinvolge ed emoziona tutti. Monterosso torna così a confermare il suo primato come location naturale per il cinema in provincia di Ragusa, e tra le più ambite in Sicilia. La bellezza del borgo, le sue piazze, le sue strade , le sue viuzze e la sua atmosfera continuano a conquistare chi sceglie di raccontare storie attraverso il grande e il piccolo schermo.

In questi giorni sono infatti

partite proprio a Monterosso Almo le riprese di “Oliva Denaro”, il nuovo film prodotto da Palomar, diretto da Cristina Comencini e tratto dall’omonimo romanzo di Viola Ardone, edito da Einaudi.

Una produzione di rilievo nazionale che porterà nel cuore degli Iblei una storia potente e simbolica, ispirata alla vicenda di Franca Viola, simbolo di emancipazione femminile nella Sicilia degli anni Sessanta: la prima giovane donna ad opporsi al matrimonio riparatore, pronunciando un “no” che ha cambiato la storia d’Italia. Il Sindaco Salvatore Pagano rivolge un invito a tutta la cittadinanza ad avere pazienza e a sopportare qualche inevitabile disagio legato alle riprese.

“Ne vale la pena. Perché assistere alla realizzazione di un film girato proprio qui, a Monterosso Almo, è un’esperienza straordinaria – ribadisce il primo cittadino – e motivo di orgoglio per tutta la comunità”.

“ Un ringraziamento sincero va alla produzione, al regista, agli sceneggiatori, agli attori, alle maestranze e a tutte le persone – afferma Salvatore Pagano – che stanno lavorando a questo importante progetto, per aver scelto ancora una volta Monterosso Almo come luogo nel quale raccontare una bella storia.

Nelle foto alcuni momenti della preparazione delle scene del film in piazza San Giovanni.



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