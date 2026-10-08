Modica, colpo in attacco: in arrivo Nicolas Micoli dall’Athletic Club Palermo

MODICA, 08 Ottobre 2026 – Il Modica Calcio è pronto a rinforzare in modo significativo il proprio reparto offensivo. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la società rossoblù avrebbe, infatti, chiuso per l’arrivo dell’attaccante argentino Nicolas Micoli, reduce dall’esperienza con la maglia dell’Athletic Club Palermo.

Classe 1994, punta centrale di grande stazza (1,89 m), Micoli porta in dote esperienza, fisicità e fiuto per il gol, doti che lo hanno reso uno dei profili offensivi più chiacchierati e apprezzati del panorama dilettantistico siciliano. Con questo innesto di spessore, il Modica punta ad aumentare notevolmente il proprio potenziale offensivo in vista del prosieguo della stagione.

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