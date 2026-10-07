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Politica Nazionale | Ragusa

Polizia Penitenziaria, Sallemi e Cannata(FdI): “201 nuovi agenti in Sicilia, 50 tra Ragusa, Siracusa e Calatino

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Ragusa, 07 ottobre 2026 – “Sono in arrivo importanti rafforzamenti per la Polizia Penitenziaria: 201 nuovi agenti in tutta la Sicilia di cui 50 destinati al nostro territorio, tra Ragusa, Siracusa e Calatino.”

Lo dichiarano il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Salvo Sallemi e il deputato di Fratelli d’Italia Luca Cannata che illustrano la ripartizione degli incrementi.

“Si interviene per dare supporto alle strutture penitenziarie che hanno fatto registrare criticità. A Ragusa 7 nuovi agenti e nessuna uscita, a Siracusa 19 incrementi, con 12 allievi assegnati, ad Augusta 8 unità in più così come a Noto e Caltagirone”.

“Rafforzare la Polizia Penitenziaria significa rafforzare la sicurezza e tutelare le donne e gli uomini che operano ogni giorno in condizioni spesso complesse, con professionalità e grande senso del dovere. A loro va il nostro ringraziamento, insieme all’impegno che il Governo mette in campo affinché possano lavorare con organici adeguati e in contesti più sicuri. Bene ha fatto il Governo Meloni ad avviare una stagione di reclutamenti, investendo al contempo sull’edilizia penitenziaria: due leve indispensabili per migliorare le condizioni di lavoro nelle carceri e garantire un sistema più efficiente e dignitoso”, spiegano Sallemi e Cannata.

“In questo percorso è altissima l’attenzione del sottosegretario Balboni, che ringraziamo per l’impegno costante a sostegno del personale e delle strutture”, concludono.

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