Modica. La Caritas di Tunisi in visita a Crisci Ranni: incontro, educazione e comunità oltre il Mediterraneo

MODICA, 07 ottobre 2026 — Un incontro tra persone, storie ed esperienze che, pur nascendo su sponde diverse del Mediterraneo, condividono una stessa attenzione: prendersi cura delle comunità e, in particolare, delle nuove generazioni.

È questo il senso della visita della delegazione della Caritas di Tunisi a Crisci Ranni, avvenuta lo scorso giovedì, il 1° ottobre, nell’ambito del percorso che in questi giorni sta portando il vescovo di Tunisi e gli operatori della Caritas tunisina a conoscere diverse realtà delle diocesi siciliane.

Nel pomeriggio la delegazione ha raggiunto il cantiere educativo Crisci Ranni, dove ha incontrato amici, soci, famiglie ed équipe educativa, entrando in contatto con una realtà che da anni, nel territorio di Modica, costruisce quotidianamente percorsi di educazione, inclusione e partecipazione.

Un appuntamento semplice ma significativo, nato dal desiderio di conoscersi e di mettere in comune esperienze e prospettive. Al centro dell’incontro, infatti, c’è stato il modo di intendere l’educazione e la cura delle persone come responsabilità condivisa della comunità. Nell’incontro con il vescovo della delegazione tunisina è emerso il sentimento di riconoscenza e di attaccamento al cantiere Crisci Ranni.

La presenza della delegazione tunisina ha rappresentato così un’occasione per guardare oltre i confini del territorio e riconoscere, attraverso il dialogo con una realtà che opera sull’altra sponda del Mediterraneo, quanto siano comuni alcune delle sfide che attraversano le comunità: l’accompagnamento dei bambini e dei ragazzi, il sostegno alle famiglie, l’inclusione, la costruzione di legami e la capacità di generare speranza nei luoghi in cui si vive.

Per Crisci Ranni, la visita è stata soprattutto un’occasione per aprire le porte del proprio cantiere educativo e condividere con gli ospiti tunisini ciò che accade ogni giorno nel quartiere Vignazza: un lavoro fatto di relazioni, presenza, ascolto e cura, nel quale bambini, ragazzi, famiglie, volontari, soci e operatori contribuiscono insieme a costruire comunità.

“Per noi di Crisci Ranni è stato un piacere che sia stata scelta la nostra realtà – commentano i responsabili del cantiere educativo modicano – che è stato il primo cantiere educativo nato nella nostra Diocesi e che oggi siamo fieri essere un punto di riferimento anche per le realtà che condividono con la nostra la stessa filosofia e voglia di fare.”

Salva