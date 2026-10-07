SCICLI, 07 Ottobre 2026 – Una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.3 è stata registrata ieri sera, alle ore 22:18:41, al largo della costa sud-orientale della Sicilia. L’epicentro è stato localizzato in mare a circa 20 chilometri dalla città di Scicli, ad una profondità ipocentrale stimata in circa 7 chilometri.
L’area interessata, identificata dalla Sala Sismica INGV-Roma come “Costa Ragusana”, corrisponde alle coordinate geografiche 36.6188 di latitudine e 14.6683 di longitudine. Trattandosi di un evento di bassa energia, non si registrano danni a persone o cose. Le rilevazioni e il monitoraggio continuo della sismicità nazionale sono curati dall’Osservatorio Nazionale Terremoti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, i cui dati aggiornati in tempo reale sono consultabili tramite il portale dedicato.
Lieve scossa di terremoto al largo della costa di Scicli: magnitudo 2.3
SCICLI, 07 Ottobre 2026 – Una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.3 è stata registrata ieri sera, alle ore 22:18:41, al largo della costa sud-orientale della Sicilia. L’epicentro è stato localizzato in mare a circa 20 chilometri dalla città di Scicli, ad una profondità ipocentrale stimata in circa 7 chilometri.
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