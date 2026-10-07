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Incidente in Corso Umberto a Modica: scontro auto-moto, scooterista in ospedale

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MODICA, 07 Ottobre 2026 – Paura nel cuore di Modica. Stasera, nel tratto di Corso Umberto, si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolte un’auto e uno scooter.
Ad avere la peggio è stato il centauro a bordo del motociclo: nell’impatto il giovane scooterista è rimasto ferito ed è stato immediatamente soccorso dal personale sanitario del 118, che lo ha trasportato in ospedale per le cure del caso.
Presenti sul luogo del sinistro anche gli agenti della Polizia Locale, intervenuti per effettuare i rilievi di rito, ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e gestire la viabilità lungo la via principale del centro storico.

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