“Donne che creano spazio”, la Passalacqua premiata dalla Consulta femminile di Ragusa

Ragusa, 07 ottobre 2026 – Donne nel cambiamento, persone che hanno rappresentato e rappresentano nei diversi contesti della società, le eccellenze nel mondo istituzionale, sociale, artistico, musicale e sportivo.

Quest’anno anche la Passalacqua Basket Ragusa ha ricevuto dalla Consulta femminile di Ragusa il riconoscimento “Donne che creano spazio”, giunto alla sua seconda edizione.

“Storie che si declinano sia nelle traiettorie brillanti delle singole individualità, sia nella formidabile forza collettiva di chi fa squadra nello sport e nella vita – ha detto Gianna Miceli, presidentessa della Consulta femminile, in apertura di cerimonia -. Strade diverse, ma unite da una stessa encomiabile capacità: quella di lasciare un segno e di aprire nuove possibilità a chi verrà dopo”. Nel rivolgersi a tutte le premiate, Miceli ha detto: “Ci insegnate che i confini di oggi sono solo i punti di partenza di domani, e che lo spazio che conquistate con coraggio, diventa un luogo accogliente per le generazioni future”.

Nei saluti istituzionali del Prefetto di Ragusa, Tania Giallongo, del Presidente del Consiglio comunale di Ragusa, Fabrizio Ilardo (‘padrone di casa’ perché proprio nell’aula consiliare del Comune si è svolta la cerimonia), delle assessore Elvira Adamo e Catia Pasta (con deleghe alle Pari opportunità e Pubblica istruzione) e del sindaco Peppe Cassì, il richiamo al rispetto e al valore aggiunto che tutte le donne premiate hanno dato e continuano a dare nelle loro attività.

Accompagnando la consegna del premio alla squadra, presente con gioia e al completo, la Consulta, attraverso la presidentessa Miceli, nel ricordare i titoli vinti dalla società ha tratteggiato la Passalacqua come “una famiglia, una squadra di donne che ha nel suo dna il rispetto. Una famiglia dove i valori umani prima che professionali e sportivi, sono un punto fermo societario. Nazionalità diverse, abitudini e culture diverse quelle delle ragazze, che nel modo di intendere un basket fatto di passione e dedizione, sono l’esempio di come si possa fare squadra tendendosi la mano per rialzarsi o battendo un high five per incitarsi”.

Nella targa che è stata affidata al sindaco di Ragusa, Peppe Cassì (ex cestista) per la consegna nelle mani di capitana Chiara Consolini, la Passalacqua Ragusa è stata premiata “per aver fatto dello sport uno spazio di crescita , rispetto e inclusione, portando il nome di Ragusa ai vertici della pallacanestro femminile e trasmettendo i valori autentici del gioco di squadra”.

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