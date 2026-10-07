Disagi per gli studenti pendolari, il Pd di Comiso: “Serve chiarezza sulle risposte delle ditte di trasporto, pronti a collaborare”

Comiso, 07 ottobre 2026 – Il Partito Democratico di Comiso interviene sulla persistente situazione di disagio che stanno vivendo gli studenti pendolari, costretti a fare i conti con soppressioni di corse, ritardi e orari non compatibili con l’ingresso negli istituti scolastici del territorio provinciale.

«Parliamo di una problematica che coinvolge direttamente il diritto allo studio di decine di giovani e che sta creando forti difficoltà alle famiglie comisane», dichiara il segretario cittadino del Pd di Comiso, Gaetano Scollo, consigliere comunale. «Prendiamo atto dell’iniziativa assunta dall’amministrazione comunale che ha formalmente rappresentato le criticità al Dipartimento regionale delle Infrastrutture e alle aziende di trasporto interessate».

Il Partito Democratico ritiene necessario che la cittadinanza sia costantemente aggiornata sugli sviluppi della vicenda. «Chiediamo all’amministrazione comunale di informare in maniera puntuale studenti, famiglie e comunità sulle risposte che arriveranno dalle ditte interessate e dagli uffici regionali competenti», aggiunge Scollo. «Dopo le rassicurazioni iniziali, che purtroppo non hanno prodotto gli effetti sperati, è fondamentale comprendere quali siano gli impegni concreti assunti dai soggetti coinvolti e quali tempi siano previsti per il superamento delle criticità».

Secondo il segretario cittadino del Pd, la questione non può più essere affrontata attraverso soluzioni temporanee. «Occorre intervenire in modo strutturale affinché il servizio di trasporto scolastico garantisca efficienza, puntualità e continuità. Gli studenti non possono essere penalizzati da problemi organizzativi che rischiano di compromettere il regolare svolgimento del percorso scolastico».

Il Partito Democratico di Comiso e Pedalino, infine, assicura la propria piena disponibilità istituzionale e politica. «Su un tema così delicato non servono contrapposizioni ma collaborazione. Per questo motivo confermiamo la nostra disponibilità a fornire ogni contributo utile e a sostenere tutte le iniziative necessarie affinché si arrivi, nel più breve tempo possibile, a una soluzione definitiva di una situazione che riteniamo davvero spiacevole e non più tollerabile per gli studenti e le loro famiglie», conclude Scollo.

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