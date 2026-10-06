Domani i 32esimi di Coppa Italia, il Modica Calcio si gioca il passaggio del turno con l’Avola

MODICA, 06 Ottobre 2026 – Il Modica Calcio torna subito in campo e lo fa per un nuovo appuntamento di Coppa Italia. Domani i rossoblù saranno impegnati in trasferta contro il Calcio Avola nei 32esimi di finale, con l’obiettivo di giocarsi le proprie chance e provare a proseguire il cammino nella competizione.

Di fronte ci sarà una buona squadra, ben strutturata e pronta a sfruttare il fattore campo. Una sfida da affrontare con attenzione e determinazione, consapevoli delle difficoltà che può riservare una gara ad eliminazione diretta.

Il Modica arriva all’appuntamento dopo la bella vittoria per 3-0 ottenuta contro l’Enna in campionato, una prestazione che ha restituito entusiasmo e fiducia al gruppo guidato da mister Filippo Raciti.

La gara di Coppa si inserisce però in una settimana particolarmente impegnativa. Dopo Avola, infatti, i rossoblù saranno attesi dalla lunga trasferta di Praia a Mare per il prossimo turno di campionato. Sarà quindi importante saper gestire al meglio uomini ed energie, senza rinunciare all’ambizione di andare avanti in Coppa finché il percorso lo permetterà.

Una nuova prova per il gruppo rossoblù, chiamato a dare continuità al momento positivo e a conquistarsi sul campo l’accesso al turno successivo.

I CONVOCATI

Portieri: Romano, Liistro, Sanchez.

Difensori: Hulidov, Kljajic, Callegari, Sangarè, Milazzo.

Centrocampisti: Garufi, Incatasciato, Aprile, Asero, Iabichino, Misseri, Castillo, Giardina, Ferchichi, Cappello, Deodato, Fedele.

Attaccanti: Pierce, Flores, Maiorana, Reinero.

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