  • 6 Ottobre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 6 Ottobre 2026 -
Modica | Sport

Domani i 32esimi di Coppa Italia, il Modica Calcio si gioca il passaggio del turno con l’Avola

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 06 Ottobre 2026 – Il Modica Calcio torna subito in campo e lo fa per un nuovo appuntamento di Coppa Italia. Domani i rossoblù saranno impegnati in trasferta contro il Calcio Avola nei 32esimi di finale, con l’obiettivo di giocarsi le proprie chance e provare a proseguire il cammino nella competizione.

Di fronte ci sarà una buona squadra, ben strutturata e pronta a sfruttare il fattore campo. Una sfida da affrontare con attenzione e determinazione, consapevoli delle difficoltà che può riservare una gara ad eliminazione diretta.

Il Modica arriva all’appuntamento dopo la bella vittoria per 3-0 ottenuta contro l’Enna in campionato, una prestazione che ha restituito entusiasmo e fiducia al gruppo guidato da mister Filippo Raciti.

La gara di Coppa si inserisce però in una settimana particolarmente impegnativa. Dopo Avola, infatti, i rossoblù saranno attesi dalla lunga trasferta di Praia a Mare per il prossimo turno di campionato. Sarà quindi importante saper gestire al meglio uomini ed energie, senza rinunciare all’ambizione di andare avanti in Coppa finché il percorso lo permetterà.

Una nuova prova per il gruppo rossoblù, chiamato a dare continuità al momento positivo e a conquistarsi sul campo l’accesso al turno successivo.

I CONVOCATI

Portieri: Romano, Liistro, Sanchez.

Difensori: Hulidov, Kljajic, Callegari, Sangarè, Milazzo.

Centrocampisti: Garufi, Incatasciato, Aprile, Asero, Iabichino, Misseri, Castillo, Giardina, Ferchichi, Cappello, Deodato, Fedele.

Attaccanti: Pierce, Flores, Maiorana, Reinero.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube