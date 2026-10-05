Serie D. Un rigore allo scadere regala all’Avola la terza vittoria consecutiva e condanna il Ragusa

Avola 1

Ragusa 0

Marcatore: st 48’ Galesio (rig.)

Avola (3-4-2-1):Santillo 6,5; Spina 7 (20’ st Galesio 6,5), Figini 6, Sacco 6,5; Langella 7, Puglisi 7, Rotella 7 (11’ st Alfò 7), Butera 8; Fratantonio 6,5

( 25’ st Montagno sv), Tuzzolino 6,5 ( 11’ st Tringale 6,5); Tedesco 8. All.: Sirugo 7,5

Ragusa (4-4-2): Esposito M. 8; Accetta 6,5, Benassi sv (18’ pt Torres 6), D’Innocenzo 6, Esposito B. 6,5; Palladino 6 (33’ st Martorelli sv), Bianco 6, Dini 6,5, D’Amore 7; Sinatra 7 (25’ st Golfo 6,5), Brugaletta 6 (37’ st Maltese sv). All. Bianco 6,5

A r b i t ro : Benestante di Aprilia 7

AVOLA, 05 Ottobre 2026 – L’Avola centra la terza vittoria consecutiva in casa al termine di una partita dalla doppia faccia: un primo tempo da dimenticare, scialbo e spento, e un secondo di rinascita, vivace e acceso, con la squadra che ha saputo ragionare ma si è scontrata contro il solido muro eretto dalla retroguardia del Ragusa (sinora due soli punti).

La svolta è arrivata a una manciata di secondi dal triplice fischio finale, precisamente a quaranta secondi dalla fine, quando Alfò è stato steso in area. Un rigore sacrosanto, trasformato con straordinaria freddezza da Galesio che ha fatto esplodere la gioia sugli spalti. L’Avola vince e continua a sognare.

RISULTATI 6^ GIORNATA

Avola – Ragusa 1 – 0

Milazzo – Siracusa 1 – 0

Modica – Enna 3 – 0

Nuova Igea Virtus – Nissa 1 – 1

Vibonese – Digiesse PraiaTortora 2 – 0

Trapani – Reggina 1 – 0

Licata – Sambiase 2 – 1

Gela – Athletic Palermo 0 – 0

CLASSIFICA

Reggina 15

Vibonese e Sambiase 13

Avola 12

Nuova Igea e Licata 11

Digiesse PraiaTortora e Milazzo 9

Athletic Palermo e Nissa 8

Modica 7

Spiagge e isole

Vigor Lamezia 5

Siracusa, CastrumFavara e Gela (-1) 4

Ragusa 2

Trapani (- 5) ed Enna 1.

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