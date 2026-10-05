Operazione al Porto di Pozzallo. Sequestrati 377 animali esotici vivi

POZZALLO, 05 Ottobre 2026 – Un’operazione congiunta della Guardia di Finanza della Tenenza di Pozzallo e dei funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha portato al sequestro di 377 animali esotici vivi presso lo scalo portuale di Pozzallo. Il carico illecito è stato scoperto a bordo di un’autovettura in prossimità dell’imbarco per il catamarano diretto a Malta, guidata da un cittadino maltese.

L’ispezione immediata ha evidenziato che gli animali — 300 testuggini e 77 pappagalli — venivano trasportati all’interno di spazi del tutto inadeguati e privi di una corretta termoregolazione, mettendo a rischio la loro salute. Tale condizione critica è stata successivamente confermata anche dai medici veterinari dell’ASP di Ragusa fatti intervenire sul posto.

Gli accertamenti tecnici condotti dalla Squadra Operativa C.I.T.E.S. della Compagnia della Guardia di Finanza di Catania-Fontanarossa hanno inoltre permesso di appurare che ben 76 di questi esemplari appartengono a specie particolarmente protette dalla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali a rischio di estinzione, tra cui figurano l’Ara macao, l’Ara chloropterus, l’Ara ararauna, il Cacatua roseicapilla e il Cacatua alba. Si tratta di uno dei sequestri più rilevanti nel settore delle specie protette.

Il responsabile è stato deferito alla Procura della Repubblica di Ragusa per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, oltre che per le violazioni previste dalla Legge 150/1992 in materia di applicazione della Convenzione di Washington in Italia. Tutti gli animali sequestrati sono stati prontamente affidati a un allevamento amatoriale che ha garantito loro un ricovero e un accudimento adeguati.

L’intervento testimonia l’efficacia del Protocollo d’intesa rinnovato nel 2025 tra la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel presidio degli spazi doganali e nel contrasto ai traffici illeciti che danneggiano l’ecosistema e il mercato legale. Si ricorda che, per la persona deferita all’Autorità giudiziaria, vige il principio della presunzione di innocenza fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.

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