SCICLI, 05 Ottobre 2026 – Il sindaco di Scicli, Mario Marino, ha espresso una ferma condanna nei confronti del gesto, manifestando al contempo la propria solidarietà al partito per l’episodio definito di “analfabetismo”.
Atto vandalico ai danni della sede politica di Noi Moderati, la condanna del sindaco e la solidarietà
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