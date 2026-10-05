Atto vandalico ai danni della sede politica di Noi Moderati, la condanna del sindaco e la solidarietà

SCICLI, 05 Ottobre 2026 – Il sindaco di Scicli, Mario Marino, ha espresso una ferma condanna nei confronti del gesto, manifestando al contempo la propria solidarietà al partito per l’episodio definito di “analfabetismo”.

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