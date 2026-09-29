Pelligra, Vittoria. Boschetto via Chinnici, il vandalismo contro i volontari simbolo del fallimento delle politiche ambientali

Vittoria, 29 settembre 2026 – I cartelli anti-rifiuti installati dai volontari nel boschetto di via Rocco Chinnici sono stati vandalizzati a pochi giorni dall’attività di pulizia e recupero dell’area. Un episodio che il consigliere comunale di Forza Italia, Biagio Pelligra, definisce “grave e inaccettabile”, ma che al tempo stesso rappresenta il sintomo di un problema molto più profondo che continua ad affliggere la città.

“Esprimo la mia piena solidarietà ai volontari che, con spirito di servizio e senso civico, hanno dedicato tempo, energie e risorse per restituire dignità a uno spazio pubblico. Il fatto che abbiano già annunciato di voler proseguire senza lasciarsi intimidire dimostra la loro forza e il loro attaccamento alla comunità. A loro va il ringraziamento di tutti i cittadini perbene”.

Secondo Pelligra, però, il vandalismo ai danni dei cartelli non può essere considerato un episodio isolato. “Questi gesti vanno certamente condannati con fermezza, ma sarebbe un errore limitarsi all’indignazione del momento. Il senso di inciviltà che continua a manifestarsi in alcune parti della città trova terreno fertile in un territorio dove il contrasto all’abbandono indiscriminato dei rifiuti appare insufficiente e poco incisivo. Basta percorrere le periferie o soffermarsi agli angoli di numerose strade cittadine per rendersi conto di come il problema sia ancora ampiamente diffuso”.

Il consigliere comunale punta quindi il dito contro l’operato dell’amministrazione comunale. “Dopo cinque anni di governo della città, i risultati sul fronte del decoro urbano e della lotta all’abbandono dei rifiuti sono sotto gli occhi di tutti e appaiono decisamente scadenti. Non basta intervenire in maniera episodica o affidarsi alla buona volontà dei cittadini. Servono controlli costanti, sanzioni efficaci e una strategia chiara che faccia comprendere che sporcare la città non può restare impunito”.

Pelligra sottolinea come l’impegno dei volontari dovrebbe essere sostenuto e valorizzato dalle istituzioni, anziché diventare bersaglio di attacchi e polemiche. “Chiedo all’amministrazione comunale di adottare politiche di maggiore rigore nei confronti di chi continua a insozzare Vittoria e, allo stesso tempo, di stigmatizzare pubblicamente quanti criticano in maniera plateale coloro che si impegnano per la collettività. È paradossale che si finisca per censurare chi si rimbocca le maniche e prova concretamente a migliorare il territorio mentre troppo spesso si tollerano comportamenti che danneggiano il bene comune”.

“Una città che vede vandalizzati dei semplici cartelli che invitano al rispetto dell’ambiente deve interrogarsi seriamente sul proprio futuro. Non è questa la città che immaginiamo, non è questa la Vittoria che vogliamo. Noi vogliamo una comunità capace di premiare il senso civico, difendere chi opera per il bene comune e contrastare senza tentennamenti ogni forma di degrado e di inciviltà”, conclude il consigliere di Forza Italia.

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