Modica. Si è insediato il nuovo Consiglio direttivo Unitre

Modica, 28 settembre 2026 – Si è insediato a Modica il Consiglio Direttivo della locale Sede dell’Unitre eletto la scorsa settimana. Su proposta del Presidente Enzo Cavallo, che ha convocato e presieduto la riunione, si è proceduto alla distribuzione delle Cariche sociali. Nelle cariche di Vice presidente, di segretario e di tesoriere sono stati confermati Ignazio Marcello Pagano Mariano, Orazio Frasca e Tury Di Rosa mentre Stefano Indelicato è stato chiamato a ricoprire la carica di Direttore dei Corsi. Con loro ed alla presenza dei Consiglieri Carmela Careno, Giuseppe Barone e Francesco Vasco, si è parlato del programma delle future attività e sono state individuate le tappe di avvicinamento alla prossima presentazione del nuovo Anno Accademico.

In vista della pianificazione dei Corsi e stato deciso di invitare quanti, fra i Soci, per loro competenze, possono impegnarsi a guidare, come Docenti, nuovi Corsi su materie specifiche, a manifestare la loro disponibilità.

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