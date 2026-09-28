L’ASP di Ragusa assume nove persone con disabilità a tempo indeterminato

RAGUSA, 28 Settembre 2026 – In un contesto economico e sociale segnato da una cronica penuria di lavoro, dove la stabilità professionale sembra un miraggio lontano, l’apertura di un nuovo bando pubblico rappresenta una boccata d’ossigeno. La carenza di occupazione colpisce con particolare durezza le fasce più vulnerabili della popolazione, rendendo l’accesso al mercato del lavoro un percorso a ostacoli spesso insormontabile. In questo scenario desertificato, la ricerca di un impiego dignitoso si trasforma quotidianamente in una lotta contro la precarietà e l’incertezza del domani. Per questa ragione, l’avviso pubblicato sul portale inPA per l’assunzione a tempo indeterminato di 9 unità assume un valore che va ben oltre il semplice dato numerico. L’iniziativa, promossa dall’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Ragusa, è specificamente rivolta alle persone con disabilità iscritte alle liste della Legge 68/99. La selezione avverrà tramite Centro per l’Impiego (CPI) e la valutazione sarà effettuata per titoli, offrendo un’occasione democratica e trasparente di riscatto sociale. Il vero fulcro di questa opportunità è la promessa del posto fisso. In un’epoca dominata da contratti a termine, stage non pagati e collaborazioni occasionali, l’assunzione a tempo indeterminato offre una stabilità finanziaria e psicologica inestimabile. Ottenere un posto fisso nella pubblica amministrazione significa poter finalmente pianificare il proprio futuro, accedere al credito e guardare avanti con serenità. Per un lavoratore appartenente alle categorie protette, questo non rappresenta solo un traguardo economico, ma il raggiungimento di una reale inclusione e indipendenza.I candidati interessati devono muoversi tempestivamente per non perdere questo treno fondamentale. Le domande di partecipazione possono essere presentate a partire da oggi, 28 Settembre 2026. La finestra utile per inviare la propria candidatura si chiuderà inderogabilmente alle ore 23:59 del 28 Ottobre 2026. Tutti i dettagli e il bando ufficiale sono consultabili direttamente sulla piattaforma del reclutamento inPA. In conclusione, bandi come questo dimostrano che le istituzioni possono essere il motore di un cambiamento concreto. Trasformare la necessità di adempiere a un obbligo di legge in un’opportunità di lavoro stabile è la strada giusta per combattere la disoccupazione e ridare dignità ai cittadini.

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